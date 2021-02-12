Akşam Postası / 12 Şubat 2021

1. Erdoğan’dan İmamoğlu’na: 40 bin tabletle övünüyor; MEB 2 milyonu aşkın dağıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 40 bin tablet dağıtmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderme yaptı. İmamoğlu’nun, ‘bu sayıyla övünmesini’ eleştiren Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 milyonu aşkın, sadece Gazitantep’in Şahinbey ilçesinin 50 bin tablet dağıttığını söyledi.

2. Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Fotoğraf: bodendenizcilik.com

Nijerya açıklarında, 23 Ocak’ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Nijerya’da sağlık kontrolünden geçirilen denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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3. Mahkeme, Berberoğlu’nun fezlekesine yapılan itirazı reddetti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye yaptığı itirazı ‘düzeltilecek bir husus olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

4. ‘HDP’yle ittifak yapmayız’ diyen Akşener’den Demirtaş’a: Terörle iç içe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’yle ittifak yapmalarının mümkün olmadığını belirtirken, partinin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a “Terörle iç içe” dedi.

5. TTB’den ‘corona’ raporu: Bu hızla 60 milyonluk kesim ancak iki yılda aşılanır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, Türkiye’de ilk vakanın resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 11 aylık süreci kapsayan değerlendirmesini duyurdu.

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6. Görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanı Demir tahliye edildi

Görevden uzaklaştırılan HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

7. Galatasaray Üniversitesi’nin Fransız öğretim üyelerine Türkçe şartı

Fransız basınında çıkan bir habere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Galatasaray Üniversitesi’ndeki (GSÜ) Fransız öğretim üyelerine çalışma izni için B2 seviye Türkçe şartı getirdi.

8. ‘Sırasını bekleyen’ Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu

‘Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sırasını bekleyeceğini’ söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

9. İstanbul Ticaret Odası başkanı: TL rekabetçi bantta tutulmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Lirası’nın ‘rekabetçi bir bantta tutulmasına özen gösterilmesi’ gerektiğini söyledi.

10. Mezunlardan video: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BUİM), “Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir” diyerek, ‘kayyım rektör’ protestolarına destek mesajı yayımladı ve bir imza kampanyası başlattı.

11. AKP’nin yeni teklifi: Baraj yüzde 7’ye düşsün, Hazine yardımı zorlaşsın

Siyasi partiler ve seçim yasalarındaki değişiklik kapsamında seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirileceği öne sürüldü.

12. Esenboğa Havalimanı’nda, antijen testine başlandı: Sonuç yarım saatte bildirilecek

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurt dışından gelen ve giden yolculara Covid-19 testi yapılması için kurulan merkezde, antijen testlerine de başlandı. Sonuçlar yarım saat içinde bildirilecek.

13. ‘Beyaz yakalılar’ da maaşlarından memnun değil: Yüzde 60’ı iş değiştirmek istiyor

Bir araştırmaya göre ‘beyaz yaka’ olarak adlandırılan çalışanların yüzde 70’i maaşından memnun değil. Üstelik, zam beklentileri de ‘verilenden’ iki kat fazla.