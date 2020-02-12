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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Şubat 2020

1- Reuters: ABD, Haseke’ye hava saldırısı düzenledi

ABD jetleri, kontrol noktasında çıkan olaylar nedeniyle Amerikan askerlerinin bir kişiyi öldürmesinin ardından Suriye’nin Haseke bölgesine hava saldırısı düzenledi.

2- Rusya: Türkiye, Suriye’de anlaşmalara uymuyor

Kremlin, Türkiye’nin İdlib’deki militanları ‘etkisiz hale’ getirme yönünde Moskova ile yaptığı anlaşmaya riayet etmediğini bildirdi.

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Rusya ve Türkiye, anlaşmalarının uygulanması konusunda mutabık kaldı

Suriye ordusu: Türkiye’nin saldırılarına cevap verilecek

Erdoğan: Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz

Dışişleri sözcüsü: Jeffrey, ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı

Suriye: Erdoğan gerçeklerden kopuk

3- AYM, CHP’nin Kanal İstanbul ile ilgili başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin yaptığı Kanal İstanbul’la ilgili başvuruyu reddetti.

4- DSÖ: Yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalığın adı Covid-19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsü ‘2019-nCoV’un neden olduğu hastalığa isim koydu: ‘Covid-19’. Bu isim konana kadar bilim dünyası hastalığı ‘2019-nCoV akut solunum hastalığı’ olarak niteliyordu.

Sağlık bakanı: Corona virüsü riski şu an daha az

5- Diyarbakır başsavcısı: Tahir Elçi soruşturmasında dava aşamasına geçilecek

Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada dava aşamasına geçileceğini söyledi.

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Tahir Elçi soruşturmasında üç polis ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

6- Ulaştırma bakanı: Pilot, uçağı kontrol etmede aciz kalmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili, “Pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır” dedi.

7- İşadamı Faruk Güllü’ye ‘FETÖ’den sekiz yıl dokuz ay hapis

İşadamı Faruk Güllü’ye ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ’den ikinci kez takipsizlik: ‘Şakirt’ değildi

Burhan Kuzu: Zindaşti konusu şahsıma karşı yürütülen bir FETÖ kumpasıdır

8- Adalet bakanı: Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya’da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker için “Kimse ‘Suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var” dedi.

Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi

9- Ceren’in katiline cezanın gerekçeli kararı: Uslanmaz kişiliği var

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

10- Ailesine ‘siyanürlü şerbet’ içiren gence ‘Cezai ehliyeti yok’ raporu

Annesi ve babasına içine siyanür koyduğu şerbet içirerek ölümüne neden olan Mahmut Can Kalkan’a ‘psikotik bozukluk‘ teşhisi konuldu.

11- Almanlara göre dünya barışına en büyük dördüncü tehdit Türkiye

Almanya’da yapılan bir ankette dünya barışına tehdit oluşturan ülkeler soruldu. Türkiye listede İran, ABD ve Kuzey Kore’den sonra dördüncü sırada yer aldı.

12- Katil eski eşe ‘tahrik ve iyi hal’ indirimi: Müebbet hapis 16 yıla düşürüldü

Boşandığı eşi üç çocuk annesi Serpil Erdoğan’ı dokuz el ateş ederek öldüren İmirze Sarı önce müebbet hapis cezası aldı. ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’yle ceza 16 yıl üç aya düşürüldü.

13- Sudan, El Beşir’i Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edecek

Sudan, geçen yıl 11 Nisan’da darbeyle devrilen eski devlet başkanı Ömer el Beşir’i, hakkında savaş suçu ve soykırım yapma suçlarından tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) teslim etmeyi kabul etti.

SON HABERLER

Burhan Kuzu: Zindaşti konusu şahsıma karşı yürütülen bir FETÖ kumpasıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi için birçok hakim ve savcıyı aradığına dair haberlerin yayınlanmasının ardından Twitter’da açıklama yaptı: “Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.”

Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isterken çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili, “Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu” dedi.

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