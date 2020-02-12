Akşam Postası / 12 Şubat 2020

1- Reuters: ABD, Haseke’ye hava saldırısı düzenledi

ABD jetleri, kontrol noktasında çıkan olaylar nedeniyle Amerikan askerlerinin bir kişiyi öldürmesinin ardından Suriye’nin Haseke bölgesine hava saldırısı düzenledi.

2- Rusya: Türkiye, Suriye’de anlaşmalara uymuyor

Kremlin, Türkiye’nin İdlib’deki militanları ‘etkisiz hale’ getirme yönünde Moskova ile yaptığı anlaşmaya riayet etmediğini bildirdi.

Reklam

3- AYM, CHP’nin Kanal İstanbul ile ilgili başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin yaptığı Kanal İstanbul’la ilgili başvuruyu reddetti.

4- DSÖ: Yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalığın adı Covid-19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsü ‘2019-nCoV’un neden olduğu hastalığa isim koydu: ‘Covid-19’. Bu isim konana kadar bilim dünyası hastalığı ‘2019-nCoV akut solunum hastalığı’ olarak niteliyordu.

5- Diyarbakır başsavcısı: Tahir Elçi soruşturmasında dava aşamasına geçilecek

Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada dava aşamasına geçileceğini söyledi.

Reklam

6- Ulaştırma bakanı: Pilot, uçağı kontrol etmede aciz kalmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili, “Pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır” dedi.

7- İşadamı Faruk Güllü’ye ‘FETÖ’den sekiz yıl dokuz ay hapis

İşadamı Faruk Güllü’ye ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

8- Adalet bakanı: Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya’da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker için “Kimse ‘Suçludur’ diyemez ama ortada bir ceset var” dedi.

9- Ceren’in katiline cezanın gerekçeli kararı: Uslanmaz kişiliği var

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

10- Ailesine ‘siyanürlü şerbet’ içiren gence ‘Cezai ehliyeti yok’ raporu

Annesi ve babasına içine siyanür koyduğu şerbet içirerek ölümüne neden olan Mahmut Can Kalkan’a ‘psikotik bozukluk‘ teşhisi konuldu.

11- Almanlara göre dünya barışına en büyük dördüncü tehdit Türkiye

Almanya’da yapılan bir ankette dünya barışına tehdit oluşturan ülkeler soruldu. Türkiye listede İran, ABD ve Kuzey Kore’den sonra dördüncü sırada yer aldı.

12- Katil eski eşe ‘tahrik ve iyi hal’ indirimi: Müebbet hapis 16 yıla düşürüldü

Boşandığı eşi üç çocuk annesi Serpil Erdoğan’ı dokuz el ateş ederek öldüren İmirze Sarı önce müebbet hapis cezası aldı. ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’yle ceza 16 yıl üç aya düşürüldü.

13- Sudan, El Beşir’i Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edecek

Sudan, geçen yıl 11 Nisan’da darbeyle devrilen eski devlet başkanı Ömer el Beşir’i, hakkında savaş suçu ve soykırım yapma suçlarından tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) teslim etmeyi kabul etti.