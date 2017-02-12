Akşam Postası / 12 Şubat 2017

1- Sayı 65’e yükseldi: El Bab’da IŞİD’le çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti

Suriye’nin El Bab kasabasında IŞİD’lilerle çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.

2- Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini söyledi.

3- Erdoğan, Suriye’de hedef tazeledi: Sırada Menbiç ve Rakka var

Geçen ay Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayındaki pozisyonuna dönerek, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile aldı.’

4- Kılıçdaroğlu’na göre ‘Evet’i savunamayan AKP’liler ‘Hayır’cılara ‘bel altı vuruyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik referandumunda ‘Evet’ oyunun gerekçelerini yurttaşlara açıklayamayan AKP’lilerin, ‘Hayır’ oyu kullanacaklara ‘bel altı vurduğunu’ söyledi.

5- Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemini savunurken ‘milli mutabakat’a atıf yapıp kendisinin ‘bir kere yemin ettiğini‘ söyledi.

6- Reina saldırganının ‘veda videosu’: Oğlum büyüyünce benim gibi intihar saldırısı yapsın

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov’un mail adreslerinde yapılan incelemede, 27 Aralık tarihinde çektiği bir ‘veda videosu’ tespit edildi.

7- Bakan Soylu’dan bildik söylem: Çatlasalar da patlasalar da 10 büyük devletten biri olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘birileri’ dediği bir kesimin Türkiye’nin ‘ayağa kalkmasını’ istemediğini savunup, “Çatlasalar da, patlasalar da dünyanın 10 büyük devletinden birisi olacağız” dedi.

8- Hava Harp Okulu önünde eylem: Komutan ne demişse uymak zorundadır bu çocuk

Darbe girişimi sırasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencilerinin serbest bırakılması talebiyle okul önünde eylem yapıldı.

9- Oy ve Ötesi referandumda müşahitlik yapmayacak

2014’ten bu yana seçim güvenliği, sandık gözlemciliği, oy sayım organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da gerçekleşecek başkanlık sistemi referandumu için müşahitlik organizasyonu yapmayacağını duyurdu.

10- Kanal D’nin ‘Hayır’ dediği için işten çıkardığı Değirmenci: Vicdanım öyle rahat ki…

Anayasa değişikliği referandumunda neden ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıkladığı için Kanal D’nin işten çıkardığı haber spikeri İrfan Değirmenci, vicdanının rahat olduğunu söyledi.

11- Değirmenci’den sonra Portakal’dan da ‘hodri meydan’: Tek kişinin keyfiyetine ‘Hayır’

Haber spikeri İrfan Değirmenci’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklaması üzerine Kanal D tarafından işten çıkarılmasının ardından bir ‘Hayır’ da FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’dan geldi.

12- Çanakkale’de bugün de peş peşe iki deprem: Hasarlı bazı evler yıkıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4.0 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

13- Fazıl Say, sanatçı ihraçlarına verilen tepkileri ‘cılız’ buldu: Sahip çıkmak istiyorsan çıkarsın

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, KHK’larla görevinden ihraç edilen sanatçılarla ilgili sessiz kalınmasına tepki gösterdi: “KHK ihraçları olalı beş altı gün oldu. Kurumlardan, korolar, orkestralar ve operalardan bir açıklama, bir dayanışma duruşu görmedim. Nerdeler?”

14- Altyapı çalışmaları 50’inci yıl Cumhuriyet Anıtı’nı ‘yuttu’: Bu boşvermişlik nasıl oluyor?

Son dönemde değişen çehresi, kırık dökük yer döşemeleri, sürekli döşenen asfalt parçalarıyla ‘yamalı bohça’ya dönen İstiklal Caddesi’ndeki 50’inci Yıl Cumhuriyet Anıtı kazı çalışmaları sırasında zarar gördü.

15- Merkel’in desteklediği sosyal demokrat aday Steinmeier, Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı

Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı sosyal demokrat aday Frank-Walter Steinmeier oldu.