Akşam Postası / 12 Ocak 2021

1. ‘Tam üyelikten vazgeçmedik’ diyen Erdoğan: AB’yle ilişkileri rayına oturtmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

2. Kılıçdaroğlu: Neden, ‘Sözde’ dediğimi soruyor, sana ‘Cumhurbaşkanı’ demek hata

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini, milletin iradesine söz etmek için değil Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeminin gereklerini yerine getirmediği için söylediğini açıkladı.

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3. Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’a 1 milyon bir, Soylu’ya 1 milyon liralık tazminat davası

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine “DHKP-C militanı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ‘terör örgütlerinin soytarısı’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

4. Brezilya basını: Çin’in aşısında etkinlik yüzde 60’ın altında çıktı

Fotoğraf: Reuters

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği corona virüsü aşısının Brezilya’da yapılan son aşama deneylerinde yüzde 60’ın altında etkinlik gösterdiğine ilişkin bir haber Brezilya’da UOL isimli internet sitesinde yayımlandı.

5. Başak Demirtaş’a hakaret davası sanığı: İki bira içtim, paylaşımın içeriğini okumadım

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında Twitter’da cinsel saldırı içerikli mesaj paylaşan Vedat Muti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Beykoz 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan sanık ve avukatı ile Başak ve Selahattin Demirtaş’ın avukatı katıldı.

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6. ‘Corona’ aşısı öncesi riskleri bildiren rıza formu imzalatılacak

Bu hafta sonuna kadar başlanacağı duyurulan aşı uygulamasında, kişilere rıza alma amacı taşıyan onam formu imzalatılacak.

7. Profesör: Salgın sonrası nakil gerektiren kalp yetmezliği vakalarıyla karşılaşacağız

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Köksal virüs korkusundan ihmal edilen şikayetlerin salgın sonrası riskli bir tablo oluşturacağı konusunda uyardı: “En tehlikelisi sessiz geçirilmiş kalp krizleri. Pandemi sonrası kalp yetmezliği vakalarında patlama yaşayabiliriz. Bunların büyük bir kısmının da kalp naklinden başka şansı kalmayacak.”

8. İstanbul’da yağmur ‘baraj doluluğu’nu artırdı ancak halen durum kritik

İstanbul’da geçen cuma günü başlayıp haftasonu etkisini sürdüren yağışlar, baraj doluluk oranını yüzde 20’nin üzerine çıkardı. Ancak yine de geçen yıla göre doluluk oranı ‘endişe verici’ seviyede.

9. KVKK’dan WhatsApp’a inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini güncellemesi üzerine inceleme başlattı.

10. ‘Savunma Sanayii’ projelerini yabancılara aktaranlara operasyon

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) projelerini yabancı firmalara aktardığı tespit edilen altı kişi gözaltına alındı.

11. Podcast | Prof. Dr. Evren Balta: Elitizmi arayacağımız yer ODTÜ veya Boğaziçi değil

Kısa Dalga Podcast’ten Kemal Göktaş, Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Evren Balta’yla, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasından sonra başlayan ‘elitizm’ tartışmalarını, ABD’deki Kongre saldırısını ve sol politikaları konuştu.

12. Salgın sonrası Amsterdam planı yapanlara: Turistlere ‘coffee shop’ yasağı geliyor

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın başkenti Amsterdam yasal şekilde marihuana satın alınabilen ünlü ‘coffee shop‘larınını turistlere yasaklamayı planlıyor.

13. Twitter, komplo teorileri hareketi QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı

Fotoğraf: Reuters

Twitter, ABD’de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu.

14. Yapay zeka kullanarak köpekleri ‘konuşturan’ tasma geliştirildi

Fotoğraf: Reuters

Güney Koreli bir startup şirketi ses tanıma teknolojisi kullanarak köpeklerde beş farklı duygu durumunu tespit edebilen yapay zeka temelli bir tasma geliştirdi.