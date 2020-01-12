Akşam Postası / 12 Ocak 2020

1- Çiğli’de CHP’li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’e silahlı saldırı düzenlendi.
2- YÖK’ten üniversitelere: Yemek ücreti makul düzeyde tutulsun
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelere yemek ücretlerinin ‘makul düzeyde tutulması’ için telkinde bulunduklarını söyledi.
3- Danıştay’dan Alara Çayı’nı kurtaran karar: ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali onaylandı
Antalya’da Uçansu Şelalesi’ni oluşturan Alara Çayı üzerindeki HES projesi için ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali kararı Danıştay tarafından da onaylandı. Alara Çayı kurtarıldı.
4- 2019’un iş cinayeti rakamları: 115’i kadın 67’si çocuk 1736 işçi öldü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre 115’i kadın 67’si çocuk en az 1736 işçi geçen sene yaşamını yitirdi.
5- İstanbul Havalimanı’na uyku kabini: Bir saati 9 avro
Yurt dışında birçok havalimanında verilen uyku kabini (sleepod) hizmeti, İstanbul Havalimanı’nda da başladı. Uyku kabinini kullanmak isteyen yolcular bir saatliğine 9 avro (58 lira) ödemek zorunda.
6- CHP, Meclis komisyonu istedi: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın
CHP, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın ortaya çıkarılması için Meclis araştırması yapılmasını istedi.
7- Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Libya çıkışı: Salladıkça sallamış; kuru sıkı atıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Libya tezkeresine aldıkları tavır nedeniyle eleştirdi.
8- 2019’da 2.2 milyon korsan ürün ele geçirildi: 948 kişi hakkında işlem yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl korsanla mücadele kapsamında düzenlenen 844 operasyonda toplam 2 milyon 208 bin 887 korsan ürün ele geçirildiği açıkladı.
9- Doktorlar 17 Nisan’da iş bırakacak
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı doktorların 17 Nisan’da iş bırakacağını duyurdu.
10- Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabı tiyatro sahnesinde
HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli öykü kitabından uyarlanan okuma tiyatrosu sahnelendi.