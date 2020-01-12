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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Ocak 2020

1- Çiğli’de CHP’li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’e silahlı saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

2- YÖK’ten üniversitelere: Yemek ücreti makul düzeyde tutulsun

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelere yemek ücretlerinin ‘makul düzeyde tutulması’ için telkinde bulunduklarını söyledi.

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Fotoğraf: DHA

3- Danıştay’dan Alara Çayı’nı kurtaran karar: ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali onaylandı

Antalya’da Uçansu Şelalesi’ni oluşturan Alara Çayı üzerindeki HES projesi için ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali kararı Danıştay tarafından da onaylandı. Alara Çayı kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

4- 2019’un iş cinayeti rakamları: 115’i kadın 67’si çocuk 1736 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre 115’i kadın 67’si çocuk en az 1736 işçi geçen sene yaşamını yitirdi.

5- İstanbul Havalimanı’na uyku kabini: Bir saati 9 avro

Yurt dışında birçok havalimanında verilen uyku kabini (sleepod) hizmeti, İstanbul Havalimanı’nda da başladı. Uyku kabinini kullanmak isteyen yolcular bir saatliğine 9 avro (58 lira) ödemek zorunda.

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Fotoğraf: DHA

6- CHP, Meclis komisyonu istedi: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın

CHP, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın ortaya çıkarılması için Meclis araştırması yapılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

7- Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Libya çıkışı: Salladıkça sallamış; kuru sıkı atıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Libya tezkeresine aldıkları tavır nedeniyle eleştirdi.

Fotoğraf: Twitter

8- 2019’da 2.2 milyon korsan ürün ele geçirildi: 948 kişi hakkında işlem yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl korsanla mücadele kapsamında düzenlenen 844 operasyonda toplam 2 milyon 208 bin 887 korsan ürün ele geçirildiği açıkladı.

Fotoğraf: DHA

9- Doktorlar 17 Nisan’da iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı doktorların 17 Nisan’da iş bırakacağını duyurdu.

10- Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabı tiyatro sahnesinde

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli öykü kitabından uyarlanan okuma tiyatrosu sahnelendi.

SON HABERLER

İmamoğlu: İnşallah deprem tehdidini tümüyle ortadan kaldırırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.37’de Silivri açıklarında, yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AKOM’da yaptığı açıklamada, deprem tehdidi konusunda bütün kurumlar tarafından adım atılması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, son depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını da açıkladı.

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