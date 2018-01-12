Akşam Postası / 12 Ocak 2018

1- Yargıya ’emsal olacak’ baskı

Anayasa Mahkemesi’nin gazeteci Şahin Alpay ve akademisyen Mehmet Altan’ın tutukluluğunda hak ihlali gören kararı mahkemelerce kale alınmazken hükümet de ‘şafak mesajı’yla ön aldı: “AYM anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır.”

2- Demirtaş 14 ay sonra hakim karşısındaydı: Hakkımız elimizden alındı

4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

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3- Üç yaşındaki Muharrem’in ölümünde ihmal ‘görülmedi’: Elimizden geleni yaptık

Van’da yollar karla kaplı olduğu için ailesi tarafından hastaneye götürülemeyerek üç yaşında yaşamını yitiren Muharrem Taş’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında ‘kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’na karar verildi.

4- Gül, AKP’yle ‘polemiğe girmedi’: OHAL inşallah son kez uzatılır

Gündemin odağındaki 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, OHAL’in altıncı kez uzatılmasıyla ilgili, “OHAL’in son defa Meclis’e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır” dedi.

5- Demirtaş’tan HDP’den istifa eden Kaplan’a: Umarım kastını aştığını kabul edecek

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin eş başkanlığına ‘bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiğini’ söyleyen eski HDP’li vekil Hasip Kaplan’a mesaj gönderdi: “Umarım Hasip bey kastını aştığını kabul edecektir.”

6- Demirtaş konuyu kapattı: Kimsenin beni tasfiye ettiği yok, kararı bizzat aldım

Partisinin liderlik koltuğunu bırakma kararı aldığını kısa bir süre önce açıklayan HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Kimsenin beni tasfiye ettiği yok, kararı bizzat ben aldım” dedi.

7- Niğde’nin 23 yıllık hasreti ‘bitti’: CHP boş arazideki ‘havaalanı’na ‘uçak’ indirdi

CHP, 1995’te temeli atılan ancak aradan geçen 23 yılda yapılamayan Niğde Havaalanı’na temsilen ‘uçak indirdi’, milletvekili halkı selamladı.

8- ‘Silahlı milis’ iddiası resmen araştırılıyor: HÖH’e inceleme

İçişleri Bakanlığı, ‘sivil silahlı milis’ gücü kurulduğu iddiasıyla ilgili tartışmanın odağındaki ‘Halk Özel Harekatı Derneği’ hakkında inceleme başlattı.

9- Juncker şart koştu: Türkiye’de gazeteciler cezaevinde oldukça ilişkiler ilerlemez

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gazeteciler hapiste olduğu sürece Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gelişemeyeceğini söyledi.

10- Bir aileyi katleden hırsızlar: Cesetleri odaya doldurduk, sonra ateşe verdik

Kastamonu’da hayvan hırsızlığı yaparken beş kişilik aileyi katledenler ifade verdi: “Hepsini bir odaya doldurduk, çıraları mazot ve benzinle yakarak ateşe verdik.”

11- ABD Türkiye’yi Sudan’la aynı sınıfa aldı; Ankara’dan misilleme geldi

Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını terör ve keyfi tutuklamalara karşı uyardı.

12- AKP’li Külünk: Partide kripto FETÖ’cüler var

‘FETÖ’nün silahlı bir kanadı ve suikast timleri bulunduğunu öne süren AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e göre bazı ‘FETÖ’cüler halen tutuklanmayıp kurtarılmak isteniyor.

13- Büyükelçilikte beş yıl: Wikileaks’in kurucusu Assange artık Ekvador vatandaşı

Gizli belgeleri ifşa ederek nam salan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, Ekvador vatandaşı oldu.

14- ‘Bilirkişi’ Kural savunmada: Hakkımdaki haberleri ‘sigara ve alkol lobileri’ yaptırıyor

‘Çevreci Profesör’ olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, özel konferanslar verdiği ve basın kampanyalarında görev aldığı Hattat Holding’in Amasra’daki kömür sahası hakkındaki davada bilirkişilik yaptığı ve Hattat Holding lehine rapor hazırladığına ilişkin haber üzerine avukatı aracılıyla bir basın açıklaması yayınladı.