Akşam Postası / 12 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1198’e yükseldi; 4 bin 789 yeni vaka var

Türkiye’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 1.198’e yükseldi. Yeni 4 bin 798 vakayla toplam vaka sayısı 56 bin 956’ya çıktı.

2- ‘Corona’ önlemleri | İçişleri: Yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: “31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.”

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3- Albayrak: Kısa çalışma ödeneğine 2 milyon çalışan başvurdu, 700 bini onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘corona’ önlemleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmadan 2 milyondan fazla çalışanın başvurduğunu, bunun 700 bininin onaylandığını söyledi.

4- Akşener: 15 günlük zorunlu karantina ilan edilsin; zora düşene nakit yardımı yapılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Covid-19 salgınına karşı ’15 günlük zorunlu karantina ilan etme’ çağrısında bulundu.

5- ‘Corona’ günlüğü

Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 5’e, vaka sayısı 1 milyon 795 bin 630’a çıktı.

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6- Eczacılar: Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maske mesajı’nı almadan eczaneye gitmeyin

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, vatandaşlara ücretsiz maskenin eczanelerde dağıtılacağını hatırlatarak, “Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maskenizi gidin alın’ mesajı gelmediği sürece lütfen eczaneye gitmeyin” diye uyardı.

7- Bill Gates: Çok az ülke ‘corona’yla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek

Microsoft’un kurucularından Bill Gates, Covid-19 salgınına dünyanın hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Çok az ülke salgınla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek” dedi.