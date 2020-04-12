Akşam Postası / 12 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1198’e yükseldi; 4 bin 789 yeni vaka var
Türkiye’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 1.198’e yükseldi. Yeni 4 bin 798 vakayla toplam vaka sayısı 56 bin 956’ya çıktı.
2- ‘Corona’ önlemleri | İçişleri: Yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı: “31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.”
İBB: Kentte 130 bin metrekarelik alan dezenfekte edildi
Reuters kareleriyle: Sokağa çıkma yasağında İstanbul
Kalın’dan ‘Yeni yasak olur mu’ sorusuna: Olayın seyrine göre şekillenecek
Soylu: Sokağa çıkma yasağı hafta içine sarkmayacak
Metrobüste şoförler koruyucu tulumla çalışacak
Giriş-çıkışa kontrol: Rize’de vaka görülmeyen ilçelere ‘kontrollü izolasyon’
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza
3- Albayrak: Kısa çalışma ödeneğine 2 milyon çalışan başvurdu, 700 bini onaylandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘corona’ önlemleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmadan 2 milyondan fazla çalışanın başvurduğunu, bunun 700 bininin onaylandığını söyledi.
İşten çıkarmayı üç ay yasaklayan ‘corona’ teklifinin detayları belli oldu
4- Akşener: 15 günlük zorunlu karantina ilan edilsin; zora düşene nakit yardımı yapılsın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Covid-19 salgınına karşı ’15 günlük zorunlu karantina ilan etme’ çağrısında bulundu.
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5- ‘Corona’ günlüğü
Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 5’e, vaka sayısı 1 milyon 795 bin 630’a çıktı.
6- Eczacılar: Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maske mesajı’nı almadan eczaneye gitmeyin
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, vatandaşlara ücretsiz maskenin eczanelerde dağıtılacağını hatırlatarak, “Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maskenizi gidin alın’ mesajı gelmediği sürece lütfen eczaneye gitmeyin” diye uyardı.
Oda başkanı: Eczanelerde maske dağıtımı İstanbul’da başlıyor; telefona kod gelecek
Ücretsiz maskeler eczanelerde verilecek
Ücretsiz maske başvuruları yoğunluk nedeniyle PTT’den e-Devlet’e kaydırıldı
PTT form dolduranlara ücretsiz maske dağıtacak
7- Bill Gates: Çok az ülke ‘corona’yla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek
Microsoft’un kurucularından Bill Gates, Covid-19 salgınına dünyanın hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Çok az ülke salgınla mücadelede ‘geçer not’ alabilecek” dedi.