Akşam Postası / 12 Nisan 2019

1. Albayrak, Türkiye’nin soruşturma açtığı JP Morgan’a ‘reformlar’ı anlattı

Fotoğraf: Reuters

ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süre önce hakkında dövizde ‘manipülatif işlem’den inceleme başlatılan Amerikan bankası JP Morgan’ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, ‘reform paketi’ni anlattı.



2. YSK kararı: Mardin’i kazanan Ahmet Türk’e mazbata verilecek

Fotoğraf: Reuters

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin’de HDP’den belediye başkanı seçilen Ahmet Türk’e mazbatasının verilmesine hükmetti.



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3. Gerekçe KHK: Bağlar’da mazbata kazanan HDP’liye değil, ikinci gelen AKP’liye verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde mazbatanın yerel seçimlerde ikinci gelen AKP adayına verilmesine karar verdi.



4. HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş görevlendirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Şaban Vatan’ın, kızı Rabia’nın ölümüyle ilgili soruşturmada ‘müfettiş incelemesi yapılması‘ yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlattı.



5. Belirsiz seçim, S-400 gerginliği ve zayıf ‘reform paketi’ doları uçuruyor

İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik, S-400 konusunun Türkiye-ABD ilişkilerinde yol açtığı gerginlik ve reform paketinin zayıflığı gibi unsurların etkisiyle bir süredir lirada ‘negatif ayrışma’ devam ederken, dolar/TL bu sabah 5.79’a kadar yükseldi.



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6. ABD’nin müstakbel büyükelçisi: Türkiye’ye S-400’de doğru karar için baskı yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield, S-400 konusunda “Onaylanırsam, Türkiye’ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım” dedi.



7. Fenerbahçe’nin efsanevi ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

8. Ordunun yönetime el koyduğu Sudan’da milyar dolarlık Türk yatırımları var

Sudan’da ordunun 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarını devirip yönetime el koymasından sonra Türkiye ile imzalanan yatırım anlaşmalarının akıbeti belirsizliğini koruyor.



9. Soylu’ya itiraz eden iki SP’liye 28’er ay hapis istemi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağırarak hakaret ettiği iddia edilen iki kişi hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan iki yıl dörder aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



10. Gazeteci Murat Yetkin: AA’nın veri kaynağı AKP il başkanlıkları ve AKP seçim merkezi

Yerel seçimlerdeki ‘performans’ı halen tartışma konusu Anadolu Ajansı’nın (AA) asli veri kaynağının AKP il başkanlıkları ve seçim koordinasyon merkezi olduğu öne sürüldü.

11. Dolar/TL ‘ekonomi dışı’ şoklarla 6.20-6.30 seviyelerini yıl sonu gelmeden de görebilir

Dolar/TL, ekonomik kırılganlıkların yanısıra İstanbul seçimine ilişkin belirsizlik ve S-400 gerilimi gibi ‘ekonomi dışı’ unsurların yarattığı şok etkisiyle 6.20-6.30 düzeylerini yıl sonu gelmeden de görebilir.



12. Reuters’tan Türkiye anketi: Büyüme ve enflasyon beklentileri hedeflerin uzağında

Lirada gözlenen sert değer kaybının ardından Türkiye ekonomisinde 2018 yılının son çeyreğinde başlayan daralmanın 2019 üçüncü çeyreğe kadar devam etmesi ve uzun yıllar süren güçlü büyümenin ardından bu yılın daralmayla tamamlanması bekleniyor.

13. Kürt yetkili: Rusya, Türkiye’yle görüştükten sonra arabuluculuğu bıraktı

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye yönetimi arasında başlatılan görüşmelerin, Rusya’nın Türkiye temasları sonucu durma noktasına geldiği öne sürüldü.

14. Terim’in 5 milyon 180 bin liralık tazminatı kesinleşti

Fotoğraf: DHA

Yargıtay, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 5 milyon 180 bin liralık tazminatını onadı.



15. İmamoğlu: AKP ve MHP üye göndermeyerek Maltepe’deki sayımı yavaşlatıyor

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin Maltepe’de sayımı yavaşlatmak için üye göndermediğini söyledi.

