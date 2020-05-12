Akşam Postası / 12 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | Çay üreticilerine 19 Mayıs gecesinden itibaren seyahat izni
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Çaykur’a kayıtlı bulunan çay üreticileri, ilk kesim yaş çay hasatı için 19 Mayıs Salı gece yarısından itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere ‘seyahat izin belgesi’ almak şartı ile seyahat edebilecek.
Bilim Kurulu üyesinden AVM uyarısı: Kapalı ortam, fazla insan hastalığın en sevdiği şey
Profesör Ceyhan: Farkında olmayan 400 bin hasta var
İBB: Bir ayda sokağa çıkanların sayısı yüzde 30 arttı
Erdoğan: Uzunca süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerek
Covid-19’un ‘iş kazası’ sayılmamasına CHP’den tepki: Kabul edilemez
2- ‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde ölü sayısı 290 bine yaklaştı
Dünyada 4 milyon 277 bin 258 vaka tespit edilirken, ölü sayısı 287 bin 698’e yükseldi.
Yurt dışında 507 Türk vatandaşı ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti
3- MAK Araştırma: AKP yüzde 37.4, CHP yüzde 25.3, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 10.7
MAK Araştırma Danışmanlık Değerlendirme şirketinin yaptığı ankete göre bugün seçim olsa AKP yüzde 37.4, MHP ise yüzde 10.7 oy alıyor.
Ipsos araştırması: Haber TV’lerden takip ediliyor, basılı gazete ‘yok’ gibi
4- Kamu bankalarına 21 milyar lira sermaye: Borçlanmadan gelen nakit kullanılacak
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılacağını açıklarken, TVF bu işlemle birlikte Vakıfbank’a hissedar olacak.