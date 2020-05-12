Akşam Postası / 12 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | Çay üreticilerine 19 Mayıs gecesinden itibaren seyahat izni

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Çaykur’a kayıtlı bulunan çay üreticileri, ilk kesim yaş çay hasatı için 19 Mayıs Salı gece yarısından itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere ‘seyahat izin belgesi’ almak şartı ile seyahat edebilecek.

2- ‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde ölü sayısı 290 bine yaklaştı

Dünyada 4 milyon 277 bin 258 vaka tespit edilirken, ölü sayısı 287 bin 698’e yükseldi.

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3- MAK Araştırma: AKP yüzde 37.4, CHP yüzde 25.3, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 10.7

MAK Araştırma Danışmanlık Değerlendirme şirketinin yaptığı ankete göre bugün seçim olsa AKP yüzde 37.4, MHP ise yüzde 10.7 oy alıyor.

4- Kamu bankalarına 21 milyar lira sermaye: Borçlanmadan gelen nakit kullanılacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılacağını açıklarken, TVF bu işlemle birlikte Vakıfbank’a hissedar olacak.