Akşam Postası / 12 Mayıs 2019

1. Seçim tekrarına gerekçe yapılan görevliler anlatıyor: Görev istemedim ‘Ceza var’ dendi

İstanbul seçimlerinde sandık başında olmaları seçimi iptal gerekçesi yapılan sandık kurulu üyeleri ile yapılan bir mülakat ‘kendi istekleri dışında’ ve önceki seçimlerde de aynı şekilde görevlendirdiklerini gösterdi.

2. İddia: Demir, siyasileri işaret ettiği ifadesi tutanaktan çıkarılıp serbest bırakılmış

Sınavda hile iddialarıyla ilgili gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in ifadesinde bazı önemli siyasetçileri işaret ettiği bölümün sorgu tutanağından çıkarılmasının ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü.

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3. İstanbul’da yeni seçime yeni il seçim kurulu başkanı ve iki yeni üyeyle gidilecek

YSK’nın 23 Haziran’da tekrarlanmasına karar verdiği İstanbul seçimlerine yeni il seçim kurulu başkanı ve iki yeni üyeyle gidilecek.

4. DSP İstanbul adayı Muammer Aydın yarıştan çekildi

DSP’nin 31 Mart’ta İstanbul’da belediye başkan adayı olan Muammer Aydın yarıştan çekildiğini açıkladı.

5. Gazeteci Demirağ’a saldırıyla ilgili altı gözaltı

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın saldırıya uğraması ile ilgili davada dört kişi gözaltına alındı.

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6. ‘100 bin öğretmen açığı var’ diyen CHP’ye bakandan yanıt: Yeni atama yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve beş yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin öğretmenin önceki dönemde atandığını, yeni atama olmayacağını söyledi.

7. ABD’li oyuncudan kürtaja kısıtlama getiren yasayı protesto için ‘seks grevi’ çağrısı

ABD’nin, Georgia eyaletinde kürtaj uygulamasına kısıtlama getiren yeni yasayı protesto eden oyuncu ve aktivist Alyssa Milano, kadınlara ‘seks grevi’ çağrısı yaptı.