Akşam Postası / 12 Mayıs 2018

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1- Bahçeli genel af kapısını araladı: Niye akıllara gelmez?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘genel af’ çağrısında bulundu.

2- Erdoğan yıllar sonra ‘dersini çalışmış’: Tekrar seçilirsem faiz belasını yeneceğim

Seçim sonrası için dersini çalıştığını ve hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletim görevi tekrar verdiğinde bu faiz belası ile mücadeleden zaferle çıkacağım” dedi.

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3- Demirtaş ‘mazeretli’: Şu sıralar Ankara’da değilim, İHM açılışına gelemeyebilirim

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Mülkiyeliler Birliği çatısı altında yeniden faaliyete geçecek İnsan Hakları Merkezi’nin açılışına katılamayacağını bildiren bir mesaj yolladı.

4- Perinçek ‘cumhurbaşkanı olursa’: HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a başvuracağız

Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Cumhurbaşkanı seçilince Bakanlar Kurulu kararıyla ve Adalet Bakanlığı istemiyle HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a talepte bulunacağız” dedi.

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5- Tokat’ta iki buçuk yıl önce kaybolan çocuklardan birinin kemiklerine ulaşıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki hidro elektrik santrali (HES) göletinin mazgallarında kemik parçaları bulundu. DNA testi için Ankara’ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede, kemik parçalarının iki buçuk yıl önce kaybolan iki çocuktan Bayram Erol’a ait olduğu belirlendi.

6- Yemen’e yük taşıyan Türk gemisinde patlama: Füze saldırısı ihtimaller arasında

Rus buğdayı taşıyan Türk gemisi İnce İnebolu’nun güvertesinde Yemen açıklarındayken patlama meydana geldi. Uzmanlar, füze saldırısı ihtimali üzerinde de duruyor.

7- BTK ‘Tamam’ı takipte: Manipülasyon ön plana çıkarsa gerekeni yaparız

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, ‘Tamam’ tweetlerini kastederek, “Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız” dedi.

8- Kaynak hükümet: Türkiye’de dört binadan biri depreme dayanaksız

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Binalarımızın yüzde 25’i depreme dayanıklı değil” dedi.

9- Yine ‘cisim’ patladı: Nusaybin’de koyun otlatan çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ‘hendek ve barikat operasyonları’nın ardından oluşan molozların döküldüğü bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

10- Türkiye demir-çelik ithalatına ek vergi getiren ABD’ye misilleme hazırlığında

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin ithal demir-çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesine karşı adımlar atılacağını söyledi.