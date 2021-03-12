Akşam Postası / 12 Mart 2021

1. Reform paketi açıklandı: 850 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda hükümetin yeni reformlarını açıkladı.

2. Profesör: İkinci dozu yaptıran 1.3 milyon kişiden 852’sine Covid-19 tanısı kondu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışıklık kazanan 1 milyon 300 bin kişiden 852’sine Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 53’ünün hastanede yattığını, beşinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

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3. Gergerlioğlu’nun fezlekesi Meclis’te

Fotoğraf: omerfarukgergerlioglu.com

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun fezlekesinin Meclis’e ulaştığını söyledi.

4. Profesör Ceyhan: Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önlemler artırılmazsa Türkiye’nin mutant virüslerin güzergahı haline gelebileceğini söyledi.

5. Osmangazi Köprüsü ve otoyol için şirkete 1.5 milyar lira ‘garanti’ ödemesi

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten Otoyol Yatırım şirketine, geçen yılın ikinci altı ayı için yaklaşık 1.5 ila 1.6 milyar lira garanti ödemesi yapılacak.

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6. Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.54’e yükseldi

Merkez Bankası’nın (MB) mart ayı beklenti anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 11.23’ten yüzde 11.54’e yükseldi.

7. ‘Tekrar kapanma’ sorulan Erdoğan: Şartları zorlayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, normalleşme döneminde açılan işyerlerinin yeniden kapanmaması için şartların zorlanacağını söyledi.

8. Osman Kavala Avrupa’nın daimi gündeminde

Avrupa Konseyi İş insanı Osman Kavala’yı daimi gündemine alıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili denetim süreci de bu hafta başladı.

9. Dışişleri bakanı: Mısır’la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır’ın diplomatik düzeyde temaslarının başladığını açıklarken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için “Onlarla sorumuz yok” dedi.

10. Edirne belediye başkanına iki ay 15 gün hapis cezası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ‘FETÖ’nün darbe girişimi sırasında bir barda söyledikleri nedeniyle hapis cezası verildi.

11. DSÖ’nün Sinovac aşısı değerlendirmesi son aşamada: Mart sonunda onay çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de satın aldığı Çinli Sinovac tarafından üretilen Covid-19 aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verileceğini bildirdi.