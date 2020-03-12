Akşam Postası / 12 Mart 2020

1. Bakan Koca: İki ay direnelim, yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüsünün yazın etkisini yitirdiğini, iki ay direnilmesi gerektiğini söyledi.

2. Ölü sayısı 429’a çıkan İran IMF’den 5 milyar dolar istedi

İran’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 429’a, vaka sayısı ise 10 bin 75’e yükseldi.

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3. Kremlin: Putin ve Erdoğan, İdlib’de tansiyonun düşmesinden memnun

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, telefonda görüşerek Suriye’nin İdlib bölgesinde tansiyonun düşmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

4. TFF başkanı: Galatasaray – Beşiktaş maçı seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Sağlıkla ilgili gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak” dedi.

5. Hakkari’de 12 bölgeye yıl sonuna kadar sivil girişi yasaklandı

Hakkari valiliği, ‘emniyet ve asayiş temin etmek için‘ il genelinde 12 bölgenin yıl sonuna kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

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6. Metrobüste şoföre saldırıp kaza yaptıran yolcuya 11 yıl hapis

İstanbul’da seyir halindeki metrobüste şoföre saldıran, aracın kaza yapmasına, 17 kişinin de yaralanmasına neden olan Murat Akbulut’a 11 yıl yedi ay hapis cezası verildi.