Akşam Postası / 12 Mart 2019

1. Yavaş’tan ‘sahte senet’ suçlamasına: Senedi veren işadamı ‘sahtecilik’ten ceza aldı

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, hakkındaki ‘sahte senetle icra takibi yaptığı‘ yönündeki iddiayı ‘acizlik‘ diye nitelerken söz konusu senedi aldığı işadamının dört sene hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

2. Kılıçdaroğlu’na ‘Soylu’ya hakaret’ iddiasıyla fezleke

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırlandı.

Reklam

3. Gümrüksüz patates, bakanın danışmanlık yaptığı şirketten mi alınacak?

Sıfır gümrük vergisiyle yapılacak patates ithalatının Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir dönem danışmanlık yaptığı McCain Food şirketi tarafından yapılacağı iddia edildi.

4. Gebze-Halkalı hattı: Sekiz yıl gecikti, altı yıl kapalı kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk planlara göre 2011’de bitmesi gereken Halkalı-Gebze banliyö hattını sekiz yıl gecikmeli olarak açıyor. 2.5 yıl kapalı kalacağı hattın 6 yılı aşkın sürmesi nedeniyle fazladan yaşanan 3.5 yıllık sıkıntı da son bulacak.

5. İzmir’de 800 AKP üyesi CHP’ye geçti

İzmir’de, Bayraklı Gümüşpala’da AKP’den istifa eden yaklaşık 800 kişilik bir grubun CHP’ye katıldığı bildirildi.

Reklam

6. CHP’li vekil Bankoğlu’na ‘suçu övme’ ve ‘örgüt propagandası’ndan soruşturma

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

7. Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci yazdı: Ahlaksız teklif yapıldı

Basın kartı yenilenmediği için hafta sonu Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Alman gazetesi Der Tagesspiegel’in Türkiye muhabiri Thomas Seibert, döndükten sonra gazetesinde kaleme aldığı ‘Türkiye’ye acı veda: 22 yıl sonra kovuluşum’ başlıklı yazıda Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimini anlattı.

8. Yıldırım’ın ‘gönlü razı değil’: Beka tartışması yerelde gündem olmamalı

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, partisinin beka sorununu öne çıkaran seçim kampanyasına rağmen, “Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım… Benim gönlüm razı değil buna” dedi.

9. MHP’li aday dindar olduğu kadar küfürbaz: Rabbin izniyle bunların anasını belleyeceğiz

MHP’nin Adana’nın Kozan ilçesinden belediye başkan adayı Nihat Atlı, “Bunların anasını belleyeceğiz” dedi.

10. Diyanet bütçesinden dernek ve vakıflara para yağmış: 1 milyar 82 milyon lira

Diyanet işleri Başkanlığı’nın dokuz yılda sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar 82 milyon lira verdiği ortaya çıktı.

11. Gün Matbaacılık davasında karar: Beş kişiye yedi buçuk yıl hapis

Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı Gün Matbaacılık davasında karar çıktı.