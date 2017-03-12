Akşam Postası / 12 Mart 2017

1- Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerginliğin giderek tırmanmasının ardından bir kez daha Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi hedef aldı: “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var.”
2- Sıra Danimarka’da: Yıldırım’ın ziyaretinin iptali istendi
Danimarka, Başbakan Binali Yıldırım’ın ülkeye ziyaretinin ertelenmesini talep etti.
3- AKP döneminde getirildi: Seçim kanununa göre yurt dışında propaganda yasak
Avrupa ülkeleriyle peş peşe referandum toplantılarının iptal edilmesiyle başlayan kriz, akıllara yurt dışında seçim propagandası yapmanın hangi şartlara bağlı olduğu sorusunu getirdi.
4- Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı astı
Hollanda’nın İstanbul’daki başkonsolosluğuna Türk bayrağı asıldı.
5- AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal
Kocaeli’de bir araya gelen AKP’li gençler Hollanda’yı protesto etmek için portakal sıkıp suyunu içti.
Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın
Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı
Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar
Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin
Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın
Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz
Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı astı
Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı
Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyormuş’: Misliyle karşılık verilecek
Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu
Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi
6- Toplantı için yeni salon bulundu: AKP’li Eker’den İsveç hükümetine teşekkür
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in İsveç’te referandum kampanyası kapsamında toplantı yapacağı salonun sahibi sözleşmeyi gerekçesiz iptal etti. Konuşması için yeni bir salon bulunan Eker, İsveç hükümetine teşekkür etti.
7- Bozdağ’a göre Bharara ‘FETÖ’ye bağlı: Türkiye karşıtı operasyonun ortağı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara’nın ‘FETÖ’ ile birlikte Türkiye’ye karşı yürütülen bir opeasyonun ortağı olduğunu iddia etti.
8- AKP’li başkan ‘Evet’ istedi: 1923’te darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 1923’te ilan edilen cumhuriyeti ‘darbe’ olarak tanımladı.
9- YGS sınavında 2 milyon 265 öğrenci ter döktü: ’15 dakika önce gel’ kuralı çok sayıda öğrenciyi ‘yaktı’
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) bu yıl 2 milyon 265 öğrenci girdi.