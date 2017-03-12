Akşam Postası / 12 Mart 2017

1- Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerginliğin giderek tırmanmasının ardından bir kez daha Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi hedef aldı: “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var.”

2- Sıra Danimarka’da: Yıldırım’ın ziyaretinin iptali istendi

Danimarka, Başbakan Binali Yıldırım’ın ülkeye ziyaretinin ertelenmesini talep etti.

3- AKP döneminde getirildi: Seçim kanununa göre yurt dışında propaganda yasak

Avrupa ülkeleriyle peş peşe referandum toplantılarının iptal edilmesiyle başlayan kriz, akıllara yurt dışında seçim propagandası yapmanın hangi şartlara bağlı olduğu sorusunu getirdi.

4- Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı astı

Hollanda’nın İstanbul’daki başkonsolosluğuna Türk bayrağı asıldı.

5- AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Kocaeli’de bir araya gelen AKP’li gençler Hollanda’yı protesto etmek için portakal sıkıp suyunu içti.

6- Toplantı için yeni salon bulundu: AKP’li Eker’den İsveç hükümetine teşekkür

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in İsveç’te referandum kampanyası kapsamında toplantı yapacağı salonun sahibi sözleşmeyi gerekçesiz iptal etti. Konuşması için yeni bir salon bulunan Eker, İsveç hükümetine teşekkür etti.

7- Bozdağ’a göre Bharara ‘FETÖ’ye bağlı: Türkiye karşıtı operasyonun ortağı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara’nın ‘FETÖ’ ile birlikte Türkiye’ye karşı yürütülen bir opeasyonun ortağı olduğunu iddia etti.

8- AKP’li başkan ‘Evet’ istedi: 1923’te darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 1923’te ilan edilen cumhuriyeti ‘darbe’ olarak tanımladı.

9- YGS sınavında 2 milyon 265 öğrenci ter döktü: ’15 dakika önce gel’ kuralı çok sayıda öğrenciyi ‘yaktı’

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) bu yıl 2 milyon 265 öğrenci girdi.