Akşam Postası / 12 Kasım 2020

1. Prof. Ceyhan: 140 milyon civarında aşı olmadan maskeler çıkmayacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Nüfusun yüzde 60’ı aşılanmadan hiç kimse maskesini çıkarıp, mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacak” diyerek uyardı.
Doktor: Virüsün yakınlarımıza bulaşmasından çekiniyoruz
İstanbul’da 302 noktada sigara yasağı: Uymayana 900 lira ceza
Zonguldak girişinde HES kodu sorgulaması başladı
2. Reuters anketi: MB’nin faizi 475 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltmesi bekleniyor
Merkez Bankası’nın (MB) 19 Kasım’da Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini 475 baz puan artışla yüzde yüzde 10.25’ten 15’e yükseltmesi bekleniyor.
EFT’de gün ve saat sınırı kalkıyor
JPMorgan da katıldı: Yabancı bankalardan art arda TL tavsiyesi
ABD’li bankadan faiz tahmini: Erdoğan tek seferlik yeşil ışık yakmış olabilir
3. Meclis’te kabul edildi: Vergi borçları 18 taksitle ödenebilecek
Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Evde ürettiklerini internetten satanlara vergi muafiyeti
‘Varlık barışı’ yasalaştı: Yurt dışındaki parasını getirene vergi incelemesi yok
4. CHP’den soru önergesi: Albayrak Varlık Fonu’ndan da istifa edecek mi?
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki başkan vekilliği görevinden de ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soru önergesi verdi.
AKP’li yetkililer: Albayrak’tan kalanlar onarılmalı; Erdoğan kişisel darbe aldı
5. Kamu-Sen: Ekim ayı tek kişi yoksulluk sınırı 3 bin 743 lira
Türkiye Kamu-Sen, ekim ayı çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını 3 bin 743 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddini ise 7 bin 625 lira olarak hesapladı.
6. 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif ve ailesi taburcu edildi
İzmir’de depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek, ikiz ablaları ve annesi taburcu edildi.
7. Rusya: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek; ateşkes İHA’larla denetlenecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’daki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları (İHA) yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’a girmeyeceğini ifade etti.
8. Trump, yenilgiyi kabul etmeyip ikinci dönem görevde kalabilir mi?
Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden başkanlık seçimini kazandı ancak Donald Trump ve çoğu Cumhuriyetçi yenilgiyi hala kabul etmedi. Amerikalı uzmanlar, Trump’ın başkan olarak ikinci döneme girmesi için anayasal bir yol bulunmadığını söylüyor.
9. Salgın nedeniyle ziyaret edemediği eşinin yattığı hastanenin önünde serenat yaptı
İtalya’da, hastanede tedavi gören eşini Covid-19’la mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ziyaret edemeyen 81 yaşındaki Stefano Bozzini çareyi ona serenat yapmakta buldu.
10. Türkmen lider, en sevdiği köpek cinsinin altın heykelini diktirdi
6 metre yüksekliğindeki heykele yer olarak ağırlıklı olarak memurların yaşadığı bir semt seçildi. Köpek cinsinin görüntülerinin yer aldığı bir LED ekranı bulunan heykelin maliyeti açıklanmadı.
11. Kenya başkanı asırlık ağacı yol yapımı için kesilmekten kurtardı
Kenya’da başkent Nairobi’de otoyol yapımı için kesilmesi planlanan 100 yıllık incir ağacını Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta çıkardığı kararnameyle kurtardı.