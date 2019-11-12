Akşam Postası / 12 Kasım 2019

1- Erdoğan: Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen ABD ile mesafe aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’ye ziyareti için Ankara’dan hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında “İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen (ABD Başkanı) Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz” dedi.

2- Akşener: ‘Berat harikalar diyarında’yı izledik, seneye de Titanik’le kapanış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi yönetimini eleştirerek, “Karikatür karakterine ekonomiyi teslim ederseniz olacak budur” dedi. Akşener ‘Albayrak’ın istifa etmesi gerektiğini’ söyledi.

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3- Bolivya eski devlet başkanı Morales Meksika’ya iltica etti

Bolivya’nın devrik devlet başkanı Evo Morales, kendisini Bolivya’daki tartışmalı seçimlerden beri destekleyen solcu hükümetin iktidarda olduğu Meksika’ya iltica etti.

4- Lavrov: ABD, Suriye’deki petrol yatakları için sözde devlet kurmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için bu bölgeyi koparmak ve orada Basra Körfezi’ndeki ülkelerin katılımıyla bir sözde devlet kurmak istediğini söyledi.

5- Almanya, saldırı planladıkları şüphesiyle üç IŞİD’liyi gözaltına aldı; ikisi Türk uyruklu

Alman polisi, Almanya’nın batısındaki Offenbach şehrinde IŞİD adına saldırı planladıklarından şüphelenilen üç kişiyi gözaltına aldı.

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6- Eski İngiliz ajanının ölümü: Adli Tıp uzmanı ‘Cinayet gibi gözüküyor’ dedi

İstanbul’un Karaköy ilçesinde ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan “İlk etapta cinayet gibi görünüyor” dedi.

7- Çevre bakanı: Kaz Dağları’ndaki maden projesinde süreci durdurduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Kirazlı Dağı altın ve gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme projesi’yle ilgili sürecin durdurulduğunu açıkladı.

8- Kılıçdaroğlu: Tank-palet fabrikası beş kuruş alınmadan kiralandı; bunun adı peşkeş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının, 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına devrini bir kez daha eleştirerek, 20 milyar dolarlık fabrikanın ‘beş kuruş alınmadan, sıfır bedelle peşkeş çekildiğini’ söyledi.

9- İmamoğlu Londra’ya gidiyor: Finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Britanya’nın başkenti Londra’ya giderek finans dünyasının önde gelen temsilcileriyle buluşacak.

10- Yargı kulisi: Arınç’ın damadına beraat, ankesör soruşturmasını riske atabilir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’e, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada ‘delil yetersizliğiden’ verilen beraat kararının, ‘ankesör’ olarak bilinen kapsamlı ‘FETÖ’ soruşturmalarını etkileyebileceği öne sürüldü.

11- BM, Türkiye’yi Libya’ya yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçluyor

Libya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasını izleyen Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarına göre Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, Libya’ya yönelik silah ambargosunu defalarca ihlal etti.

12- Uygulamada ikinci perde: 1.5 milyondan fazla kişinin hesabına e-haciz kondu

Devlete borcunu ödeyemeyen yurttaşların banka hesabına e-haciz konması uygulamasında ikinci dalganın başladığı bildirildi.

13- Ekonomik durgunluk ve turizmde canlılıkla cari denge 2.5 milyar dolar fazla verdi

Cari denge eylülde, turizm gelirlerinin güçlü seyri ve dış ticaret açığının düşük seyretmesiyle 2.48 milyar dolar fazla verirken, dokuz aylık cari fazla ise 3.69 milyar dolar oldu.

14- 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 10 yıl hapis

İzmit’te, bir ortaokulda öğrenim gören A.Ç. (12), öğretmenine, ev sahibinin oğlunun cinsel istismarına uğradığını söyledi. Yargılanan E.Ş. (24) ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

15- Rabia Naz’ın babası DNA örneği verecek

Geçen yıl Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın (11), dün, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DNA örneği vermekten kaçındığı açıklanan babası Şaban Vatan örnek vermek için dilekçeyle savcılığa başvurdu.