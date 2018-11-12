Akşam Postası / 12 Kasım 2018

1- Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yerel politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

2- Fransız bakan, ‘Bizde Kaşıkçı kaydı yok’ dedi: Erdoğan politik oyun oynuyor

Fransa, 2 Ekim’de İstanbul Suudi başkonsolosluğunda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kendilerinde ses kaydı bulunmadığını bildirdi.

Reklam

3- Bu sefer kesin ihraç istendi: CHP’li Öztürk Yılmaz ikinci kez disiplinde

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ikinci kez disipline sevk edildi. Ezanın Türkçe okunmasını isteyen Yılmaz, parti tarafından ‘kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak’ cezalandırılması önerisiyle grup disiplin kuruluna sevk edilmişti.

4- Ders kitabında Ali’ye dair ifadelere ‘ayrımcılık’ suçlaması

Ortaokulda okutulan ders kitabında ‘dört halife’den biri olan Ali dönemi anlatılırken kullanılan ifadeler tartışma konusu oldu.

Reklam

5- Akçakale’de savaş kamuflajlı ÖSO gösterisi: YPG’ye operasyon istediler

ABD ordusu desteğindeki YPG güçlerinin kontrolünde bulunan Tel Abyad’ın karşısına düşen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araya gelen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Türkiye’den operasyon talebinde bulundu. Göstericilerden bazılarının askeri kamuflaj giydiği görüldü.

6-DSG IŞİD’e yönelik operasyonlarına yeniden başladı

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), yaklaşık iki hafta önce Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna bombardıman düzenlemesi üzerine askıya aldığı IŞİD’e karşı operasyonlara yeniden başladığını açıkladı.

7- Ziraat Bankası’nın ticari zararı beş kat arttı

Ziraat Bankası’nın geçen sene üçüncü çeyrekte 338.4 milyon lira olan ticari zararı, bu sene aynı dönemde yaklaşık beş kat artışla 1.55 milyar liraya çıktı.

8- Diyanet’ten 3.2 milyon liralık ‘tadilat’ ve ‘dekorasyon’

Sayıştay’ın Diyanet raporuna göre başkanlık hizmet binası 3.2 milyon lira masrafla yeniden dekore edildi, dış cephesi de tadilattan geçirildi.

9- Cengiz’in yolu yine açıldı: 109 milyon lira fazla fiyatla demiryolu ihalesi!

Diyarbakır ile Mardin Mazıdağı arasında yapılacak demiryolu hattının ihalesinde en düşük teklifin elendiği, ihalenin 109 milyon lira fazla fiyata iktidarın gözde müteahhiti Cengiz İnşaat’a kaldığı ortaya çıktı.

10- Osman Gazi’de dolandırıcılık iddiası: HGS dolu olmasına rağmen nakit alınıyor

Araç geçiş taahhüdü sebebiyle yurttaşların tepkisini çeken Osman Gazi Köprüsü’nde bazı lüks araçlı sürücülerden Hızlı Geçis Sistemi (HGS) bakiyeleri yeterli olmasına karşın nakit ücret alındığı öne sürüldü.

11- Ege Üniversitesi raporu: Hayalet fakülteler, kampüste kaçak binalar, kayıp malzemeler

Ege Üniversitesi’nde alınmayan teçhizatın alınmış gibi masraf gösterildiği, bazı fakültelerin de kurulduğu günden beri hiç öğrencisinin bulunmadığı Sayıştay raporunda yer aldı.

12- Akademisyen Cenk Yiğiter serbest

Gözaltındaki akademisyen Cenk Yiğiter serbest bırakıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden KHK’yla ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Dr. Cenk Yiğiter, 9 Kasım’da gözaltına alınmıştı.

13-‘ Taksim’deki o… çocukları’ diyerek yumruk atan Hak-İş yöneticisine para cezası

Hak-İş’in düzenlediği yarışmada ödül alan yönetmen Suat Eroğlu’na konuşması sonrası sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Hak-İş yöneticisine para cezası verildi.

14- Karar gazetesi isyan etti: Reklam vermek isteyenler engelleniyor

Karar gazetesi, yalnızca Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) ilan alabildiğini bildirip reklam vermek isteyen şirketlerin engellendiğini savundu.

15- İnsani gelişmişlikte ilk üç ilçe: Beşiktaş, Kadıköy ve Çankaya

İnsani Gelişme Vakfı tarafından iki yılda bir hazırlanan ‘İnsani Gelişme Endeksi’nin bu yılki ilçe bazlı raporu yayınlandı.

16- Valilikten ayrımcılığa karşı Suriyeli çocuklara ‘iltimas’ talimatı

Adana’da valilik, bazı Suriyeli çocukların devlet okullarına kaydı sırasında zorluk çıkarılmasını gerekçe göstererek ikametgah şartı konusunda düzenleme yaptı.

17- Çocuk ve gençlik kitapları üç yılda üç kat arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarının sayısı son üç yılda üç kart arttı.AA’nın edindiği bilgiye göre çocuk ve kitap yayınları için yapılan ISBN başvuruları son altı yılda düzenli olarak arttı.