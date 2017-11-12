Akşam Postası / 12 Kasım 2017

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1- Bodrum’a giden uçak ‘laf atmayla’ piste döndü: Kadını nasıl öpersin, burası uçak

İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu uçağında bulunan çiftin birbirlerini öptüğünü gören bir yolcunun ‘laf atması’ üzerine tartışma yaşandı, pilot uçağı havalandırmadı.

2- Muhalefetin TBMM başkan adayları belli oldu, AKP’de ise tereddüt sürüyor

MHP, Meclis Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı aday gösterme kararı aldı.

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3- Casuslukla suçlanan Barkey: Büyükada’daki toplantıdan müsteşarın haberi vardı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, İstanbul başsavcılığının, ‘Gezi eylemleri, 17-25 Aralık soruşturması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı’ olduğu iddiasıyla ABD’li uzman Henri Jack Barkey hakkında yakalama kararı çıkarttığını öne sürdü.

4- Çabaya rağmen: İmam hatip sayısı yüzde 26 arttı, öğrenci sayısı yüzde 10 düştü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgiyi artırmak için yaptığı yoğun çalışmalara ve sağlanan tüm fiziki imkanlara rağmen imam hatiplerin öğrenci sayısı son iki yılda yüzde 10’a yakın düştü.

5- Dosyaya girdi: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da Erdoğan’ı izleyen askerler

Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı ‘FaceTime’ bağlantısını Genelkurmay Başkanlığı’nda izleyen darbeci askerlerin görüntüsü ortaya çıktı.

6- Türkiye de ‘Gülen pazarlığı’nı yalanladı: İadesi için hukuk dışına çıkmadık

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Pansilvanya’da ikamet eden Fethullah Gülen’in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarmak istendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

7- Gülen’e ‘özel gösteri’ yapan ekipten: Pekin ‘tiyatrocular imamı’ suçundan tutuklandı

Pensilvanya’da komedyen Atalay Demirci’yle birlikte Fethullah Gülen’e özel gösteri yapan tiyatro grubunun içinde yer alan Ömer Pekin tutuklandı.

8- Subay mülakatında sorular: Kuran okuyor musun, Berkin ekmek alırken mi öldü?

Muvazzaf subaylık için yapılan mülakatta bir adaya, “Sence Berkin Elvan ekmek almaya giderken mi öldü” ve “Kuran okuyor musun” gibi sorular yöneltildi.

9- AKP’nin ‘Hayır’cıları kazanma raporu: Atatürk vurgusu, Akşener’e ‘tepeden’ tavır

AKP’de son dönemde yaşanan belediye ve il başkanı operasyonlarının, ‘Atatürk vurgusu’ ve ‘Meral Akşener tavrı’nın nedeninin ‘referandum raporu’ olduğu öğrenildi.

10- MHP’den ihraç edilen Korkuteli belediye başkanı İYİ Parti’ye katıldı

Antalya’nın Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce İYİ Parti’ye katıldı.

11- Bir ilk: Ağrı’da PKK’ya ait bomba yüklü insansız hava aracı ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde PKK’ya yönelik operasyon yürüten askerler bomba yüklü insansız hava aracı (drone) ele geçirdi.

12- ‘Günlük kiralık’ evlere operasyon: 35 gözaltı, 42 konut mühürlendi

İstanbul polisi günlük kiralandığını tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine gece baskını düzenlenip mühürlendi. 35 şüpheli gözaltına alındı.

13- Karamollaoğlu ‘teşhisi koydu’: Erdoğan etrafını boşalttı, yalnız kaldı

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yalnız’ kaldığını söyledi.

14- İddia: Suudiler, Hariri’yi yerine ağabeyinin başbakan olması talebiyle rehin tutuyor

Suudi Arabistan’ın eski Lübnan Başbakanı Hariri’yi, ağabeyi Baha Hariri’nin yerine başbakan olması talebiyle rehin tuttuğu öne sürüldü.

15- 25 günlük arayış: ‘Adalet Yürüyüşü’ yapan Kılıçdaroğlu, Demokrasi Ödülü’ne aday

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle daha önce Nelson Mandela’ya da verilen ‘Demokrasi Ödülü’ne aday gösterildi.

16- Yeni düzenleme: Emlakçı komisyonu düşürülecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul satış ve kiralamasında emlakçıların alacağı komisyon oranını düşürmeye hazırlanıyor.

17- Boşanma davasına baktığı kadınla ilişkiye giren hakim bıçaklandı!

Kayseri’de bir hakim, boşanma davasına baktığı kadınla ilişki yaşamaya başladı. ‘Davalı koca’ eşiyle parkta sarmaş dolaş yakaladığı hakimi bıçakladı.

18- Eşini vurup kaçan erkek, 2.5 ay sonra iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Antalya’da eşini vurduğu gerekçesiyle 2,5 aydır aranan erkek, evinde iki kız çocuğunu öldürüp intihar etti.

19- Çanakkale’deki Truva Atı’nın üzerine çıkan yurttaş düşerek hayatını kaybetti

Troy filminde kullanıldıktan sonra getirilerek Çanakkale’de sergilenen Truva Atı’nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek yaşamını yitirdi.

20- Belediye 200 metrelik kanal açıp önlem almadı; dört yaşındaki çocuk öldü

Şırnak’ta sokakta oynarken, üzeri kapatılmamış ve güvenlik şeridiyle çevrilmemiş 200 metrelik kanalizasyon kanalına düşen dört yaşındaki Feyzullah Kabul hayatını kaybetti.