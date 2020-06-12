Akşam Postası / 12 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 1195 kişiye ‘corona’ tanısı, 15 can kaybı; 1242 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1195 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 15 kişi hayatını kaybetti, 1242 kişi iyileşti.

2. Sanayi üretimi nisanda yüzde 31.4’le çakıldı

Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.4 azaldı.

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3. Dışişleri’nden ABD’ye ‘Metin Topuz’ yanıtı: Bağımsız yargıya saygı duyun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Metin Topuz’un ‘FETÖ’ye yardım‘ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili ABD makamlarınca yapılan açıklamaya ilişkin, “ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya davet ediyoruz” dedi.

4. Babacan: Katar’la alınan nefes geçici, kurda ikinci dalga gelebilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası (MB) ve TÜİK gibi kurumların talimatla iş yaptığını, Türkiye’den parasını çıkarana ‘vatan haini’ diyerek sonuç alınamayacağını belirterek, birkaç adım sonrasının sermaye kontrolü olabileceğini ifade etti.

5. AB’de sanayi üretimi yüzde 27 geriledi

Avrupa Birliği’nde (AB) sanayi üretimi, Covid-19’un yarattığı ekonomik kriz nedeniyle nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.2 azaldı.

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6. İddianame hazır: Murat Övüç’ün dokuz aydan 1.5 yıla kadar hapsi istendi

Instagram’daki yayınlarıyla tanınan Murat Övüç hakkında, bir paylaşımında ‘Ermenilere hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan soruşturma tamamlandı. Övüç için ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dokuz aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

7. Sevda Noyan hakkında altı yıl hapis istemiyle iddianame

Yazar Sevda Noyan hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit‘ suçundan üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

8. Twitter, 7 binden fazla ‘Ak Trol’ hesabını kapattı

Sosyal medya şirketi Twitter, AKP gençlik kolları gibi hükümetle bağlantılı aktörlerin propaganda ve hedef gösterme amaçlı kullandığı sahte ve ele geçirilmiş 7 bin 340 hesabı sildi.

9. Süper Lig’de üç aylık salgın arası bitiyor

Süper Lig’de Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık üç ay aradan sonra yarın oynanacak maçlarla devam edilecek.