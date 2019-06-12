Akşam Postası / 12 Haziran 2019

1- Akar’dan Shanahan mektubuna ilk tepki: Üslup müttefiklik ruhuna aykırı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağı yönünde tehditler içeren mektubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını açıkladı.

2- Katarlılar 4.6 milyar liralık yatırımını Türkiye’den çekti

Katarlı yatırımcıların 2019’un ilk beş ayında Borsa İstanbul’daki 4.6 milyar liralık yatırımını çektiği bildirildi.

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3- AKP İstanbul seçimini yurda yayıyor: 81 ilde Binali Yıldırım posteri

AKP, İstanbul adayı Binali Yıldırım için 81 il teşkilatına afiş ve pankart asılması talimatı verdi.

4- Köprü geçiş cezalarına af, hurda araca 5 bin lira ek ÖTV indirimi

Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını öngören yasa yayınlandı. 1’inci köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi de hükme bağlandı.

5- Uzmanlar: ‘Merkez’ bu ay olmasa da temmuzda faiz indirir, koşullar uygun

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın (MB) bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini indirebileceğini, bu ay olmasa da temmuz toplantısında bir faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtiyor. Başka bir deyişle ‘faiz indirimi kapıda.’

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6- ‘Merkez’ seçim öncesi faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.

7- 12 bankadan Hazine garantili 25 milyar liralık paket

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar liralık desteğin devreye alınacağı belirtildi.

8- Ekonomistlere göre ‘Merkez’ sinyali verdi: Faizde indirim süreci temmuzda başlar

Merkez Bankası’nın (MB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24’te sabit tutarak enflasyona yönelik daha iyimser bir söylem kullanması, temmuzda başlayabilecek bir faiz indirim sürecine yönelik sinyal olarak algılandı.

9- Küresel Barış Endeksi: Türkiye 163 ülkelik listede 152’nci

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün 2019 yılı için yayınladığı rapora göre Türkiye Küresel Barış Endeksi’nde geçen yıla göre üç basamak geriye giderek 163 ülke içinde 152’nci sırada yer aldı.

10- AA: Beşiktaş’taki terör saldırısını düzenleyenlerden biri yakalandı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre 2016 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı.

11- Erdoğan’ın diplomasına görmeden onay veren katibi soruşturmayan notere uyarı

Türkiye Noterler Birliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu üniversite diplomasının fotokopisini, aslını görmeden onaylayan katibe soruşturma açmayan notere uyarı cezası verdi.

12- Gebze’de deposu yanan küresel arşivleme şirketi ‘depo yangınlarıyla’ ünlü

Gebze’de dün akşam saatlerinde deposunda yangın çıkan uluslararası arşiv ve depolama şirketi Iron Mountain’ın ‘depo yangınları’ dosyası kabarık.

13- Cem Uzan’dan Erdoğan’a çağrı: Mağduriyetimizi giderin

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan iş insanı ve eski Genç Parti başkanı Cem Uzan, sosyal medyada yayınladığı bir video ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.