Akşam Postası / 12 Haziran 2018

1. İnce, Erdoğan’a yeni slogan bulmuş: Vakit jübile vakti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yeni bir slogan bulduğunu söyledi: “Vakit jübile vakti.”

2. ‘Cumhur’daki sıkıntıya Erdoğan yaklaşımı: İttifak liderler bazında değerlendirilmeli

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz bu milleti böldürtmeyeceğiz. Onun için Cumhur İttifakını parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz Cumhur İttifakını özellikle liderler bazında değerlendirmemiz lazım” dedi.

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3. Akşener: 1997’de beni Gülen’le görüştüren isim MHP’li Celal Adan

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 1997 yılında Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’le yaptığı görüşmeye MHP’nin şu anda genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Celal Adan’ın aracı olduğunu söyledi.

4. Demirtaş’tan sesli WhatsApp mesajı: Herkesin içi rahat olsun

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir aracılığıyla sesli bir WhatsApp mesajı gönderdi.

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5. 1 Mayıs’tan bugüne yazılı basın: Erdoğan’a 46 bin, diğer adaylara toplam 35 bin haber

1 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yazılı basında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konu olduğu 46 bin 462 haber çıkarken, diğer adayların konu olduğu toplam 35 bin 497 haber yapıldı.

6. Fazıl Say, İnce’ye desteğini ilan etti: Çoğu bilim sanat insanı arkanızda

Dünyaca ünlü piyanist fazıl say, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye desteğini ilan etti.

7. Şimşek isim vermek istemedi: Bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ABD’de altın rezervi bırakmadığını ve ismini vermek istemediği bazı şirketlerin yurt dışında şirket aldığını söyledi.

8. Baş başa 41 dakika: Kore’de 66 yıl sonra tarihi zirve

Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak ve ABD’nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurma görüşmelerini başlatmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Singapur’da bir araya geldi.

9. Sadece devletin işlettikleri: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı’nda, devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

10. Yıldırım’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemin gündemi ‘bedelli askerlik’le ilgili “Bence şartlar oluştu” dedi.

11. TSK: Irak’ın kuzeyinde 12 hedef imha edildi; Akar: Bundan dönüş yok

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gece yarısı Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 12 hedefin imha edildiğini açıkladı.

12. Kavala, uzun tutukluluk gerekçesiyle AİHM’e başvurdu: İnsanın ağırına gidiyor

Tutuklu işadamı Osman Kavala, uzun tutukluluk gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduklarını açıkladı.

13. HDP’li Encü’nün iki yıllık ‘hendek’ davası: 10 ay hapis cezası çıktı

Vekilliği düşürülen eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’ye 10 ay hapis cezası verildi.

14. Dünyada ‘futbola ilgi’: Türkiye üçüncü, Brezilya 13’üncü sırada

Dünya genelinde futbola ilgiye ilişkin yeni araştırmada Türkiye üçüncü sırada yer aldı.