Akşam Postası / 12 Haziran 2017

1- AİHM, KHK’yla ihraçlara karşı OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi, hükümet beğendi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen bir öğretmenin açtığı davayı reddederek, OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi.

Hukukçu Kerem Altıparmak’ın, “Bugüne kadar gördüğüm en berbat AİHM kararlarından biri” dediği kararı hükümet yerinde buldu.

2- Beklentilerin üzerinde: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdü.

3- İzmir’de kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi komşuda bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, evinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in cansız bedeni komşusunun evinde bulundu.

4- Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem: İstanbul’da da hissedildi

İzmir’in 85 kilometre açığında 6 büyüklüğünde deprem meydana gedi. Sarsıntı İstanbul ve Çanakkale’de de hissedildi.

5- HDP’li Alp Altınörs için tahliye kararı

Dokuz aydır cezaevinde olan HDP eski eş genel başkan yardımcısı Alp Altınörs hakkında tahliye kararı çıktı.

6- İş buralara geldi: HDP’li vekil eşinin aracını durduran astsubaya ‘FETÖ’cü diye çıkıştı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, eşinin arabası aramak isteyen astsubayı “FETÖ’cüsun” diye suçladı.

7- Eğitim Sen raporu: Son beş ayda 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı

Eğitim Sen’in açıkladığı rapora gör son beş ayda 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

8- Yedi lise öğrencisine istismarla suçlanan öğretmene 182 yıl hapis istemi

Adana’da yedi lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan öğretmen hakkında her bir mağdur için 26’şar yıldan toplam 182 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

9- CHP raporu: Darbe girişimi kontrollüydü, biliniyor ve bekleniyordu

CHP, 15 Temmuz darbe girişimini bu kez ‘darbe komisyonu’nun hazırladığı rapora koyduğu muhalefet şerhinde ‘kontrollü’ diye niteledi.

10- MHP’nin ‘darbe komisyonu’ raporuna şerhi: Siyasi ayak bir an önce ortaya çıksın

MHP, Meclis’te oluşturulan ‘darbe komisyonu’nun raporuna yönelik hazırladığı muhalefet şerhinde ‘darbenin siyasi ayağı’nın bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.

11- ‘Öngöremediğimiz kadar kötü’: BES’ten ayrılanların oranı yüzde 52

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şimdiye dek 5.6 milyon kişinin BES’e konulduğunu ancak 2.6 milyonunun sistemden ayrıldığını kaydederek, “Bu yüzde 52 gibi çok yüksek bir orana tekabül ediyor ve öngörmediğimiz kadar kötü bizim için” dedi.

12- Mezuniyette açlık grevindeki eğitimcilere destek pankartı açan öğrencilere gözaltı

Akdeniz Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek için pankart açan öğrenciler gözaltına alındı.

13- ‘Havuz medyası’na duyurulur: Mimarlar Odası’nın terası ‘kaçak değil’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Karaköy’deki binasının üst katının ‘kaçak’ diye yıkımını öngören karar hukuka aykırı bulundu. Söz konusu terası iktidar yanlısı basın 2015 yılında hedef haline getirmiş, Beyoğlu belediyesi ‘kaçak’ diye tutanak tutmuş, encümen de yıkım kararı vermişti.

14- Bharara: Trump’ın telefonlarını açmayınca kovuldum

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklatan savcı Preet Bharara, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonlarını açmadığı için kovulduğunu söyledi.

15- Fenerbahçe’nin ilk transferi Valbuena İstanbul’da: Muhteşem karşılama için teşekkür ederim