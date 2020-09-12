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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Eylül 2020

1- Bakan duyurdu: İstanbul’da vaka ve ağır hasta sayısı neredeyse yarı yarıya arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda İstanbul’daki ağır hasta sayısının yüzde 42 arttığını bildirdi.

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2- Erdoğan: 15 Temmuz’da da birileri, ‘Bizim çocuklar başardı’ demeyi bekliyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin haberi ABD’nin başkenti Washington’a ulaştığında, birllerinin, “Bizim çocuklar başardı” dediğini anımsatarak 15 Temmuz vurgusu yaptı: “Hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesinde de birileri yine aynı mekanda, ‘Bizim çcouklar başardı’ demeyi bekliyordu.”

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3- Ankara için ‘sarı alarm’ uyarısı

Ankara genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ‘sarı alarm’ verildi.

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Karantinadan kaçan yurda yerleştirilecek

İçişleri bakanlığı, 81 ilin valiliğine, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişilerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması için genelge yolladı.

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