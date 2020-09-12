Akşam Postası / 12 Eylül 2020

1- Bakan duyurdu: İstanbul’da vaka ve ağır hasta sayısı neredeyse yarı yarıya arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda İstanbul’daki ağır hasta sayısının yüzde 42 arttığını bildirdi.
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2- Erdoğan: 15 Temmuz’da da birileri, ‘Bizim çocuklar başardı’ demeyi bekliyordu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin haberi ABD’nin başkenti Washington’a ulaştığında, birllerinin, “Bizim çocuklar başardı” dediğini anımsatarak 15 Temmuz vurgusu yaptı: “Hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesinde de birileri yine aynı mekanda, ‘Bizim çcouklar başardı’ demeyi bekliyordu.”
3- Ankara için ‘sarı alarm’ uyarısı
Ankara genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ‘sarı alarm’ verildi.