Akşam Postası / 12 Eylül 2019

1- Yargıtay: Cumhuriyet çalışanları salıverilsin

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yedi eski Cumhuriyet çalışanının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

2- Yerine kayyım atanan Van Belediyesi Eş Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, yerine kayyım atadığı Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında, ‘belediye çalışanlarının yerlerini değiştirdiği’, ‘eş başkanlık sistemi uyguladığı’, ‘bazı belediyelere ayrımcılık yapıldığı’ ve ‘çalışanların başka sendikaya üye olmaları için zorladığı’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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3- Bir 12 Eylül dramı: Annesi, mezarını çiçeklerle donatamadan öldü

Türkiye, 12 Eylül 1980’de, saat 03:59’da TRT spikeri Mesut Mertcan’ın sesinden dinlediği ‘bir numaralı’ güvenlik konseyi bildirisiyle askerin yönetime el koyduğunu öğrendi. Yıllar sonra idam edilenler için “Asmayıp da besleyecek miydik” diyen Orgeneral Kenan Evren’in imzasını taşıyan bildirinin ardından belleklere kazınan bir başka ses, ‘Yine de Şahlanıyor’u söyleyen Hasan Mutlucan’ınkiydi. Sonrasında yaşananlar ise darbenin mağdurları ve mağdur olmasa da ‘duyarlı’ olan yurttaşların unutmak isteyip unutamadığı bir sürecin parçası oldu. İnsan Hakları Derneği’nin internet sitesinde paylaştığı verilere göre…

4- Gazeteci Deniz Yücel’in tazminat talebine ikinci ret

Fotoğraf: Twitter

Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi.

5- Eski Saadet lideri Kamalak’a ‘FETÖ’den dokuz buçuk yıla kadar hapis istemi

Saadet Partisi’nin eski genel başkanı Mustafa Kamalak hakkında ‘FETÖ propagandası yapmak ve FETÖ’yü övmek’ suçlamalarıyla dokuz buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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6- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: BirGün yazarına ‘akrostiş’ten hapis cezası

BirGün gazetesi yazarı Barış İnce’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

7- İBB indirimli toplu ulaşımın kapsamını genişletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan kararla indirimli ulaşım kartlarının kapsamı genişletildi. Karara göre liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek. Ayrıca toplu ulaşımada öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenler de yararlanacak.

8- Anket: Türkiye’de 10 kişiden sekizi Suriye politikasının değişmesini istiyor

CHP’nin elindeki ankete göre tüm partilerin seçmenleri hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi yönünde yüzde 84 oranında ortak görüş bildirdi. Suriyeli sığınmacılara yönelik yüzde 77 oranında olumsuz algı var. Yüzde 73’lük kesim Suriyeli sığınmacıları ‘güvenlik tehdidi’ olarak görülüyor.

9- Bahçeli, ‘Susamam’a sessiz kalmadı: Yazacak başka şey mi bulamadılar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda ismin bir araya gelerek hazırladığı ‘Susamam’ isimli rap şarkısını eleştirdi.

10- Büyük projelerde imzası var: Nas İnşaat’a haciz

Çok sayıda altyapı ve üstyapı projesini üstlenen Nas İnşaat A.Ş. hakkında haciz kararı alındı. Bir beton firması, alacağını tahsil edemeyince, bugün şirketin merkezinde haciz işlemi yaptı. İBB ve KİPTAŞ başta olmak üzere belediyelere geniş ölçekli işler yapan şirketin sahibi Esat Ulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim olarak biliniyor.

11- İBB, TRT dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, önceki dönemde İBB’nin iştiraklerinden Medya A.Ş’nin TRT’de yayınlanan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olduğunu açıkladı.

12- Mezunlardan ‘simit’ açıklaması: Karalama kampanyası, Maarif sıradanlaştırılamaz

Kadıköy Anadolu Lisesi ve Maarif Koleji mezunları, okula yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atılmasından sonra çıkan tartışmalara yönelik açıklama yaptı.

13- İlk 500’e Türkiye’den sadece Çankaya ve Sabancı üniversiteleri girebildi

Britanya’da yayınlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk 500’e Türkiye’den sadece Çankaya ve Sabancı üniversiteleri girebildi.

14- Kıbrıs’ta mühimmat deposunda patlama

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kentinin doğusunda bulunan askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama oldu, bölgedeki bir otel ve Arapköy beldesi boşaltıldı.

15- Interpol’ün tespit ettiği çocuk istismarı zanlısı Çorum’da yakalandı

Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı (Interpol), Çorum’da yaşayan 52 yaşındaki bir erkeğin iki çocuğu istismar ettiğini ortaya çıkardı.

16- Sağlık raporu alıp tatile giden çalışana tazminat yok

İstanbul’da bir gayrimenkul şirketinde çalışan kadın, sağlık raporu aldığı günlerde tatile gittiği gerekçesiyle tazminatsız kovuldu.

17- ‘Merkez’ faizi 325 baz puan indirdi: Beklenti 250 baz puandı

Merkez Bankası, politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekti.

18- Avrupa Merkez Bankası ‘ekonomide daralma riski’ nedeniyle faizleri yüzde -0.5’e indirdi

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ivme kaybeden avro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak faizleri indirdi ve tahvil (borç senedi) alımlarını tekrar başlattı.

19- ABD Çin’den 250 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisinin artırılmasını ertelemeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin ‘iyi niyet göstergesi olarak’ Çin’den ithal 250 milyar dolar (1 trilyon 450 milyar lira) değerinde ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yüzde 30’a çıkarılmasını 1 Ekim’den 15 Ekim’e kadar ertelemeyi kabul ettiğini açıkladı.