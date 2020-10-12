Akşam Postası / 12 Ekim 2020

1. Sahte içkiden ölümler artıyor: Can kaybı 30’a yükseldi

Fotoğraf: AA

İstanbul, Mersin, Aydın, İzmir ve Kırıkkale’de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.

2. Koca ‘Semptomsuz kaç kişi var’ sorusunu yanıtladı: HES’te dört katı oranında var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19’la ilgili bütün bilgilerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kayıtlı olduğunu söyledi.

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3. Spotify 72 saate lisans başvurusu yapmazsa RTÜK suç duyurusunda bulunacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ve FOXplay’in 72 saat içinde yayın lisansı başvurusunda bulunup üç aylık yayın lisans ücretini ödemesini istedi.

4. Oruç Reis Doğu Akdeniz’de 22 Ekim’e kadar çalışacak

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim’e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

5. Temmuzda işsizlik oranı yüzde 13.4

Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puanlık azalışla yüzde 13.4 oldu.

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6. ‘Halka sorulsaydı’ diye yazan Ahmet Hakan’a Twitter’dan yanıt: Kanal İstanbul için de aynısını yaz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ekolojik yararı kısıtlı, ekonomik yük de ağır ‘ diye bir kısmından vazgeçtiği yol kenarındaki dikey bahçeleri savundu.

7. Soylu’dan ‘Nurculardan eğitim aldı’ iddiasına: Bahsettiğiniz vatansever kişiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi için, “Nurcu ağabeylerin tedrisatından geçerek bu günlere geldi” diye yazan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nu ‘fitneye düşmek’le suçladı.

8. ‘Corona’, 20 derece karanlık laboratuvar ortamında 28 gün canlı kalabiliyor

Avustralyalı araştırmacılar Covid-19’a sebep olan virüsün paraların üzerinde, camda ve paslanmaz çelikte 28 güne kadar kalabileceğini belirterek virüsle mücadelede temizliğin ve el yıkamanın önemini vurguladı. Ancak araştırmaya itirazlar da var.

9. İstanbul’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da yarın fırtına ve kuvvetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.

10. Maske takmayıp ‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen kuryenin beş yıl hapsi istendi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde maske takmadığı için kimliğini isteyen polise direnip telefon ettiği kişiye “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” diyen kuryenin beş yıl üç aya kadar hapsi istendi.

11. İnşaat alanında toprak kayması: İki işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi hayatını kaybetti.

12. Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2020 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘ihale formatları’ konusundaki çalışmalarından dolayı ABD’li Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson kazandı.

13. 9 milyonluk kent nüfusuna beş günde Covid-19 testi yapacaklar

Çin’in Qingdao kentinde yaşayan kent halkının tamamına -9 milyon kişi- beş gün içinde Covid-19 testi yapılacağı açıklandı.

14. Kim Jong-un, pandemi sürecini iyi yönetemediği için ağlayarak özür diledi

İktidardaki İşçi Parti’sinin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle, hafta sonu düzenlenen büyük askeri geçit töreninde konuşan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Covid-19 salgının şiddetlendiği dönemlerde ülkeye liderlik edemediğini söyledikten sonra gözlüğünü çıkarıp gözyaşlarını sildi.

15. Trump’ın ‘corona’ya yakalandığını öğrendikten sonra depresyona giren Hintli hayranının kalbi durdu

ABD Başkanı Donald Trump’a, ‘bir tanrıymış gibi tapan’ Hintli hayranı Bussa Krişna’nın pazar günü kalbi durdu ve hayatını kaybetti.

16. 15 yaşındaki çocuk annesinden nakledilen böbrek sayesinde sağlığına kavuştu

Aydın’da diyaliz tedavisi gören 15 yaşındaki çocuk, annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

17. Bond filmi ‘Goldfinger’ın oyuncusu Margaret Nolan hayatını kaybetti

Bond serisinin üçüncü filmi ‘Goldfinger’ (Altın Parmak) filminde ‘Dink’ karakterini canlandıran Britanyalı oyuncu Margaret Nolan 76 yaşında hayatını kaybetti.