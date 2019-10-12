Akşam Postası / 12 Ekim 2019

1- Barış Pınarı Harekatı | Dışişleri: IŞİD’lilerin gözetimini üstleneceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ (IŞİD) unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz” dedi.

2- Polis, operasyona tepki gösteren Cumartesi Anneleri’ne müdahale etti

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemde operasyona tepki gösterdiği, polisin de müdahale ettiği belirtildi.

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3- New York’ta silahlı saldırı: Dört ölü, üç ağır yaralı

ABD’nin en büyük kenti New York’taki silahlı saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

4- Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe ödeneği 10 yılda yüzde 2 bin 659 arttı

Yeni orta vadeli planla Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumun bütçe ödeneğinde artışa gidilirken, yeni özelleştirmeler yapılacağı açıklandı.

5- İki kilo uyuşturucuyla yakalanan emniyet müdürü ‘İçiciyim’ dedi, beraat etti

Manisa’da otomobilinde iki kilogram ‘skunk‘ ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3’üncü sınıf emniyet müdürü Zafer Ç. ile beraberinde bulunan oto kiralama şirketi sahibi Necip Boğaçhan T., ‘uyuşturucu ticareti yapmak’suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

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6- Depremde minaresi yıkılan camide yetersiz demir kullanılmış

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Avcılar ilçesinde depremden zarar gören camide yetersiz demir kullanıldığı ortaya çıktı.

7- Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

8- AKP’li Üsküdar belediyesi SGK borcuna karşılık arazisini devretti

İstanbul’da AKP’li Üsküdar belediyesi, 37 milyon 200 bin liralık SGK borcuna karşılık Çengelköy’de sahibi olduğu 3.5 dönümlük ‘kupon araziyi’ SGK’ya devretti.

9- İzmir’de iş cinayeti: İnşaat iskelesinden düştü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezi inşaatının dış cephesinde çalışırken dengesini kaybedip düşen Şuayb Akkoç, hayatını kaybetti.

10- Yardımcısı açıkladı: Bahçeli 14 Ekim’de mesaisine başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Ekim’de mesaisine başlayacağı bildirildi.

11- Sıla’nın ‘Karanfil’ şarkısına ‘sigarayı özendirdiği için’ suç duyurusu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun ‘Karanfil’ isimli parçası hakkında suç duyurusunda bulunuldu.