Akşam Postası / 12 Aralık 2020

1. Çoğu HDP’li 23 vekil hakkında fezleke

Çoğunluğu HDP’li olmak üzere 23 vekil hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri Meclis Başkanlığı’na gönderildi.

2. Soylu’dan içki yasağı çıkışı: İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok

Fotoğraf: Pixabay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süre boyunca marketlerden içki satışı yapılmasının yasaklanmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: “İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok.”

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3. Erdoğan: Yerli aşı devreye girene kadar ihtiyacımız olan bağlantıları tamamladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık” dedi.

4. Bakanlığın aşılama planı: 25 Aralık’ta başlayacak, günde 450 bin doz yapılacak

Türkiye’de aşı uygulamasına 25 Aralık’ta başlanması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı günde 450 bin doz aşı yapmayı hedefliyor.

5. ‘Yolsuzluk dosyası’ açan İmamoğlu: Haberlere erişim engelini anlamış değilim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski döneme dair yolsuzluk haberlerine getirilen erişim engelini eleştirdi.

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6. ABD de Pfizer ve BioNTech’in aşısına kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

7. Köpekler zehirli iğneyle öldürüldü, belediye çalışanları açığa alındı

Fotoğraf: AA/DHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üç sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi sonrası, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün tüm çalışanları açığa alındı.

8. ‘Şeytana uydum, beni bırakın’ dedi: Esenler’de markette çocuk istismarına tutuklama

İstanbul’un Esenler ilçesinde markette 11 yaşındaki çocuğu istismar eden kişi tutuklandı.

9. 24 günde 20 milyar liralık borç yapılandırıldı

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması için bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık borç yapılandırıldı.