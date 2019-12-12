Akşam Postası / 12 Aralık 2019

1- Davutoğlu bugün parti kuruluşu için başvurusunu yapıyor

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den ayrılmasının ardından kuracağı parti için dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı’na sunması, yarın da açıklama yapması bekleniyor.

2- UEFA’dan asker selamı veren Türk futbolculara ceza yok

Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine Fransa – Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türk futbolculara maçlardaki asker selamından dolayı ceza vermeme kararı aldı. Tribündeki olaylar nedeniyle 50 bin euro (322 bin lira) para cezası verdi.

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3- Britanya sandık başında: Bir kuşağın gördüğü en önemli seçim

Britanya, bugün, beş yıldan kısa süre içinde üçüncü kez -2015 ve 2017’de düzenlenmişti- genel seçim için sandık başında.

4- Kızıltepe’de görevden alınan HDP’li Yılmaz ve yardımcısına gözaltı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ‘terör soruşturması’ kapsamında belediye başkanlığı görevinden alınan HDP’li Nilüfer Elik Yılmaz ve yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.

5- Erdoğan: ‘Orada Kürtler yaşıyor’ demedik; ‘Vatandaşımız yaşıyor’ dedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi’nin tanıtım toplantısında, Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışmalarını anlatırken, Diyarbakır’da inşa edilen TOKİ konutlarına da değindi. Erdoğan, “Diyarbakır beş yıl önceki Diyarbakır değil. TOKİ konutlarıyla oradaki vatandaşımıza insanca yaşama şansı erdik. ‘Orada Kürtler yaşıyor’ demedik. ‘Orada benim vatandaşım yaşıyor’ dedik” ifadelerini kullandı.

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6- Araştırma: Kasımda bekar çalışanın açlık sınırı, asgari ücreti geçti

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), kasım ayında açlık sınırının yükseldiğini bildirdi.

7- Sabancı’da üst düzey yönetici: Ekonomide son iki üç aydır hareketlenme var

Carrefoursa ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, ‘ekonomide son iki üç aydır bir hareketlenme olduğunu’ söyledi.

8- İstanbul Şehir Üniversitesi’nde haciz işlemi yapıldı

Bir süredir gündemde olan İstanbul Şehir Üniversitesi hacizlik oldu. Promosyon ürünleri üreten bir şirket, ödemesini alamayınca icra müdürlüğüne başvurdu. Üniversitenin merkezinde dün haciz işlemi yapıldı.

9- Reuters: AB liderleri, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı reddedecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri bugün Yunanistan’ı destekleyerek Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması’na (DYAS) ilişkin mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklayacak.

10- İzmir Barosu’ndan BİK’e Birgün ve Evrensel tepkisi: Özgür basın hedef alınıyor

İzmir Barosu, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) BirGün ve Evrensel gazetelerine uyguladığı cezai yaptırımları eleştirdi: “Basın İlân Kurumu’nun tutumunun arkasında yer alan saik ne olursa olsun sürdürülen tavrın sonuç itibari ile özgür basını hedef aldığı ve kurumun kendi mevzuatına aykırı olduğu açıktır.”

11- İddia: Batık kredi yorumu yapan bankacının işine ‘Ankara’nın isteğiyle’ son verildi

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye’deki toplantısına katılan bir bankanın genel müdür yardımcısının, burada ‘batık’ kredilerle ilgili olumsuz yorum yapması üzerine ‘Hazine yetkililerinin talimatıyla’ görevinden alındığı öne sürüldü.

12- Gökçek dönemine ‘parsel parsel’ inceleme

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen döneme ait gündeme getirilen ‘imar rantları’yla ilgili kapsamlı araştırma yapılması için 10 müfettiş görevlendirdi.

13- Fed, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tuttu.

14- ‘Merkez’ faizi 200 baz puan indirdi

Merkez Bankası’nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.

15- Putin yine Lenin’e yüklendi: Rus devletinin altını oydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin kurucu lideri Vladimir Lenin için “Yeni bir Rusya uydurmaya kalktı ve işin sonu toplu mezarlara kadar vardı” dedi.

16- Lavrov: Suriye’nin İdlib operasyonu Türkiye’yle yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye rejiminin İdlib’e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

17- ‘Kalemini kır, satma’ diyen Sedat Simavi adına verilen ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri, dün akşam, İstanbul’da Yapı Kredi Plaza’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.