Akşam Postası / 12 Ağustos 2020

1- Rusya: Aşı iki hafta içinde hazır

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tescillendiğini açıkladıkları corona virüsü aşısının iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını ileri sürdü.

2- İnce beklentiyi yükseltti: Çok büyük bombalar açıklayacağım

CHP’li Muharrem İnce, yarınki basın toplantısında ‘bomba şeyler’ açıklayacağını söyledi.

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3- Galata Kulesi’ndeki ‘hiltili restorasyon’a İBB’den suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi restorasyonu sırasında çekildiği belirtilen görüntüler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

4- Akar: Yunanistan’ın yaklaşımı boş hayal, buna rağmen diyalog diyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki alanını belirleyen anlaşmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bölgedeki sorunların çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek, yaşanan sorunlarda siyasi çözümlere ulaşmayı arzu ettiklerini söyledi.

5- İstanbul’daki kazanın dosyası: Birkaç kez şerit değiştirince yolcular uyarmış

Fotoğraf: AA

İstanbul’da Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin soruşturma dosyasında şoförün kural ihlali yaptığı, takometrenin şoför adına kayıtlı olmadığı, yolcuların da şoförün birkaç kez şerit değiştirmesi üzerine onu, “Uykusuz ya da yorgunsan otobüsü durdur, dinlen” diye uyardıkları ortaya çıktı.

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6- İçişleri’nden vale ve ‘değnekçi’ düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep eden ‘değnekçi’lerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor.

7- beIN Sports’ta ‘Kadınlar futbolda olmamalı’ diyen Melih Şendil’le yollar ayrıldı

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’ta, Real Madrid – Manchester City maçının ardından kullandığı “Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam” sözleriyle tepki çeken spiker Melih Şendil ile yollar ayrıldı. Şendil, ayrılığın kendi isteğiyle gerçekleştiğini söyledi.