Akşam Postası / 12 Ağustos 2018

1. Erdoğan ABD’nin ‘oyununu gördü’: Cevabımızı yeni ittifaklara yönelerek veririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulayan ve pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını isteyen ABD’ye “Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız” dedi.

2. İnce’nin CHP’li muhaliflere tavsiyesi: Siz ev sahibisiniz, yakmayın, yıkmayın

CHP’li Muharrem İnce, Ankara’da bir otelde bir araya geldi olağanüstü kurultay talebinde bulunan delegelere “Siz ev sahibisiniz, yakmayın, yıkmayın” dedi.

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3. Hazar Denizi’nde anlaşmazlık bitti: Beş ülke liderinden tarihi imza

Hazar Denizi’nin ekonomik ve askeri statüsü konusunda bölge ülkeleri anlaşmaya vardı.

4. Bazı kategorilerde: Rusya Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayabilir

Rusya’nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

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5. Amsterdam başkonsolosluğuna kundaklama girişimi: Ufak çaplı yangın çıktı

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu’na kundaklama girişiminde bulunuldu. Saldırı nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı.

6. ‘İktidar için papaz cübbesi giymeyiz’ diyen Akşener: Sabaha iktidar uman gelmesin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kazanmak için papaz elbisesi giyenlerden olmadıklarını dile getirerek “Sabaha iktidar umanlar, bizimle yola çıkmasın” dedi.

7. Maçın asayiş bilançosu: Altı Fenerbahçeli, 16 Bursasporlu’ya işlem, bir polis açıkta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe-Bursaspor maçında altısı Fenerbahçe, 16’sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 kişiye 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığını, bir taraftarı döverken görüntülenen polisin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

8. Bakan tesellisi: Dolardaki artış, turizmin cazibesini artırıyor

“Ekonomi açısından istikrar önemli. Döviz kurları keşke bu kadar artmasaydı” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kurlardaki artışın turizm açısından yatırımın cazibesini artırdığını savundu.

9. ‘6.5 milyarlık’ borç erteleten Ülker: İnsanın evi toplu olunca krizle başa çıkması rahat

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu yıl 6.5 milyar dolarlık kredi borcunu yeniden yapılandırmasını “İnsanın evi toplu olunca krizle başa çıkması rahat oluyor” diye anlatırken 2 milyar dolarlık gayrimenkul satacaklarını da söyledi.

10. Bakan Selçuk, eleştirel tweetlerinin arkasında: Kaldırmam, bize omurga lazım

Toplumda aykırı seslerin olmasının kendisini rahatsız etmediğini belirten Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, bakan olmadan önce yaptığı eleştirel sosyal medya paylaşımları için de “Bizim omurgaya ihtiyacımız var. Ben onları kaldırmam. Kaldıracak kadar seviyesiz değilim. Bu benim duruşum” dedi.

11. ‘Ulusal Ordu’ komutanı: Yalnız Türkiye yardım ediyor, maaş ve silah alıyoruz

Suriye’de Özgür Suriye Ordusu olarak bilinen ‘muhalif güçlerin’ yeniden yapılanmasıyla oluşturulan ‘Suriye Ulusal Ordusu’nun başındaki Albay Haitham Afisi, kendilerine tek destek olan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

12. Bloomberg’in Türkiye’deki krize bakışı: Piyasalar, bankaların batışına hazır olmalı

ABD piyasalarının en çok takip ettiği ekonomi haber platformlarından bloomberg.com’da yer alan analizde Türkiye’nin önünde krizden çıkış için tek yolun sermaye kontrolü ve IMF başvurusu gibi radikal önlemler olduğu belirtildi.