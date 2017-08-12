Akşam Postası / 12 Ağustos 2017

1- Maçka’daki çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül, toprağa verildi.

2- ÖSYM sonuçları yanlış açıklamış: 1110 adayın yeri değişti, 1499 kişi açıkta kaldı

ÖSYM, üniversiteye yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yanlışlık yaptığını, 1110 adayın ilan edilen yerleştirilmesinin değiştiğini duyurdu.

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3- İzmir’de tacize uğrayan kadını döven polise soruşturma açıldı

İzmir’de tacize uğrayan kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan polis hakkında soruşturma başlatıldı.

4- Erdoğan ‘Coca Cola’ fabrikası açarsa: Basın bülteni ‘silindi’, AA ‘meyve suyu’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Isparta’da ‘Coca Cola’ fabrikasının açılışını yapması sosyal medyada da yankı buldu.

5- ‘Ters kelepçelenen’ Gülsüm Elvan: Kolumun kırıldığını söyledim ama çözmediler

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınırken sol kolunda kırık oluşan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, “Bu ülkede işkence var, zulüm var. Bütün dünya duysun, görsün bunu” dedi.

6- Erdoğan mitingde sordu: Yeni 15 Temmuzlara var mıyız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde halka,“Yeni 15 Temmuzlara var mıyız Isparta” diye seslendi.

7- Batman’da patlayıcı infilak etti: İki asker yaşamını yitirdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde askeri birliğin geçişi sırasında PKK’lıların önceden yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.

8- Bakanın ‘acelesi var, şakası yok’: İşi zamanında bitirmezseniz, biz sizi bitiririz

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, müteahhitleri uyardı: “Sözleşmede belirtilen tarih ve saatte işi bitireceksiniz. Bitirmezseniz kusura bakma, biz sizi bitiririz. Benim şakam yok.”

9- Bu akşam meteor yağmuru var: ‘Şehir ışıklarından uzak bir yer bulun’

Gökbilimcilerin yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) göktaşı yağmuru bu gece yaşanacak.

10- Demirtaş’tan kendisine ‘terörist’ diyen Erdoğan’a 60 bin liralık tazminat davası

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine yönelik‘terörist’ ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 60 bin liralık tazminat davası açtı.

11- ABD, ‘Erteleyin’ dedi; Barzani reddetti: Bağımsızlık referandumu 25 Eylül’de

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesi için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yi aradı.

12- Trump’tan yeni çıkış: Venezuela’ya askeri seçeneği dışlamayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, iç karışıklıkların devam ettiği Venezuela’ya askeri yaptırımın seçenekler dahilinde olduğunu söyledi.

13- Yetmez ama evet: Fransa’da köpeğe işkenceye altı ay hapis

Fransa’nın başkenti Paris’te köpeğini dövdüğü ve işkence yaptığı görüntüleri kaydedilen bir kişi altı ay hapisle cezalandırıldı.