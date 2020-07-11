Akşam Postası / 11 Temmuz 2020

1. Erdoğan, bitişik medresenin yıkılmasından yakındı; Erbaş, Ayasofya’ya mektep istedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin, “Aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep, bir medrese olsun” dedi.

2. ‘Çoklu baro’ teklifi Meclis’te kabul edildi: Yasa ne getiriyor?

Bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak sağlayan ‘çoklu baro’ teklifi, Meclis’te kabul edildi.

Reklam

3. Bahçeli’den Orhan Pamuk’a Ayasofya çıkışı: Yazar müsveddesinin mesnetsiz sızlanması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın yeniden ibate açılması kararını eleştiren yazar Orhan Pamuk’u hedef alarak “Bir yazar müsveddesinin, ‘Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir’ ifadesi kafasının her zerresi dikenle sarılmış Pamuk soyisimli bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır” dedi.

4. Merkez Bankası başkan yardımcılığında tecrübe şartı kaldırıldı

Merkez Bankası başkan yardımcılığı atamalarında ‘tecrübe şartı’ ve beş yıllık görev süresi kaldırıldı.

5. TTB: SGK, ‘corona’da özel hastanelere yoğun bakım ödemesini durdurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 29 Haziran’dan itibaren özel hastanelere Covid-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesi yapmayacağına dair yazı gönderdiğini açıkladı.

Reklam

6. İnfografik: Darbe girişimi sonrası 289 dava açıldı, 4 bin 130 kişi ceza aldı

Darbe girişiminden bu yana 289 dava açıldı, karara bağlanan 275 davada toplamda 4 bin 130 sanık hüküm giydi.