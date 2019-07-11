Akşam Postası / 11 Temmuz 2019

1- Bloomberg: Erdoğan yenilginin ardından ‘el yükseltti’

Fotoğraf: T.C. Cumhurbaşkanlığı (Twitter)

Bloomberg’de yer alan bir yazıda ekonomik kriz ve seçim yenilgisine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘seçmenlerin aynısından bir doz daha’ istediğine karar verdiği değerlendirmesi yapıldı.

2- Muğla’nın dört yanındaki ormanlar yanıyor

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 15:00 sıralarında başlayan ve gece saatlerinde Göcek’e ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını, 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmasına rağmen yer yer yeni alanlara sıçrayarak devam ediyor. Muğla’nın Milas ve Fethiye ilçelerinde de orman yangını çıktı. Milas’taki yangın kontrol altına alınırken, Fethiye’deki yangına müdahale ediliyor.

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3- Afrin’de patlama: 11 ölü, 35 yaralı

Fotoğraf: Tasnim News Agency



Suriye’nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişi yaşamını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

4- Ankara’da hastanede kimyasal madde paniği: 19 personel gazdan etkilendi

Fotoğraf: DHA

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Hastanenin giriş katı tahliye edildi.

5- AB’nin Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’nda taslak metin ortaya çıktı

Avrupa Birliği (AB), hazırladığı taslak metine göre Kıbrıs’ta ‘yasadışı’ sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile hava taşımacılığı anlaşması hakkındaki müzakereler ile üst düzey diyalogu askıya alacak ve 2020 yılında Türkiye’ye yapacağı mali yardımı azaltacak.

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6- Şule Çet davasında bilimsel mütalaa: 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir

29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin sunulan bilimsel mütalaada Çet’in düştüğü yer ile bina arasında dört metre mesafe olduğu belirtilerek ‘bu mesafenin kat edilebilmesi için boşluğa doğru atılması gerektiği’ söylendi.

7- Öğrenci genci öldüren polise beş yıl üç ay hapis ve tahliye: Meslekten de ihraç edildi

Mersin’de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin’i ‘taksirle öldürmekten’ suçlu bulunan özel harekat polisi Fatih Burak Aykul beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı ve meslekten ihraç edildi.

8- CHP’li Emir: Son beş yılda 84 bin 462 çocuk doğum yaptı

‘Çocuk gelinler’i Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de son beş yılda 84 bin 462 kız çocuğunun doğum yaptığını söyledi.

9- İşsizlik haziran ayında 4.4 milyonla rekor kırdı; açık iş sayısı da yüzde 28 azaldı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814’e yükseldi.

10- Erdoğan’la yükselen dolar, Fed başkanının ‘güvercin’ söylemleriyle düşüşte

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizin tek haneye indirilmesine ilişkin açıklamaları ile sert yükselen dolar/TL, Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha büyük faiz indirimi beklentilerini canlandıran ‘güvercin’ açıklamaları sonrası 5.65’e kadar geriledi.

11- ABD Malezya ‘varlık fonu’ dolandırıcılığında Deutsche Bank’ı da soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı Malezya’nın varlık fonu 1MDB’ye ilişkin rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Deutsche Bank’ın da dahil olup olmadığını araştırıyor.

12- Merkel, titreme nöbetlerinden sonra karşılama töreninde ‘oturdu’

Fotoğraf: Reuters

Geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşılarken, Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde, dün de Finlandiya Başbakanı Anti Rinne’yi karşılarken titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü törende ‘oturtuldu’.

13- ‘Başörtüsü İslami emir değildir’ diyen ilahiyatçıya soruşturma

İlahiyatçı yazar ve TELE1 programcısı Cemil Kılıç, Twitter hesabından “Başörtüsü İslami bir emir değildir” dediği için savcılığın kendisine soruşturma açtığını açıkladı.

14- İran, Britanyalı petrol tankerini durdurmaya çalıştığı iddiasını yalanladı

Fotoğraf: Reuters

Britanya Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda görev yapan petrol tankeri ‘British Heritage’ın, İran’a ait üç deniz aracı tarafından durdurulmaya çalışıldığını açıkladı. İran ise iddiaları reddetti.

15- Doğuş Holding’in yeni CEO’su Ferit Şahenk

Ferit Şahenk, Erdoğan ile.

Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk holdingde CEO görevini de üstlenirken, CEO olarak görev yapan Hüsnü Akhan yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.