Akşam Postası / 11 Temmuz 2017

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1- Hak savunucuları yedi gün daha gözaltında: Aramada Temelkuran’ın kitabına el kondu!

Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkındaki gözaltı süresi yedi gün daha uzatıldı.

2- İHD hak savunucularına gözaltıya tepkili: Bu komployu kuranlar büyük hata içinde

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, insan hakları savunucularının gözaltına alınması için, “Bu komployu kuranlar büyük bir hata içerisinde” dedi.

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3- PKK’lının cenazesine katıldığı için hapsi istenen HDP’li Tan: AKP’li vekiller de vardı

2011 yılında öldürülen bir PKK’lının cenazesinde katıldığı için beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, AKP’li vekillerin de cenazede olduğunu öne sürdü.

4- ODTÜ, Baykal’ın oğluna kafa atan özel güvenlik görevlisinin işine son verdi

ODTÜ mezuniyet töreninde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal’a kafa atan özel güvenlik görevlisi işten çıkarıldı.

5- Akşener’den Kahraman’a ‘Meral Kılıçdaroğlu’ tepkisi: Alçak, şerefsiz bir yakıştırma

Kendisi hakkında ‘Meral Kılıçdaroğlu’ dediği öne sürülen Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a açık mektup yazan eski MHP Milletvekili Meral Akşener, ‘alçak ve şerefsiz bir yakıştırma’ ifadelerini kullandı.

6- Washington Post, ‘Adalet Yürüyüşü’nü görmezden gelen Tillerson’a çattı

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın darbe girişimine karşı direnen yurttaşlara saygısını dile getirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı çıkanların cesaretinden söz etmemesini eleştirdi.

7- ‘Analizi Harbiyeli’ hesabını yöneten albaya dört kez müebbet ve 12.5 yıl hapis

Twitter’da ‘Analizi Harbiyeli’ hesabını yönettiği belirlenen eski kurmay albay Ömer Kulaç dört kez müebbet ve 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8- Gözlemevi de doğruladı: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladığını duyurdu.

9- Zana’dan Kahraman’a: Darbe anayasasını değiştiren Meclis, yemini de değiştirmeli

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı 17 maddelik Meclis içtüzüğü teklifinde ‘Yemin etmeyen, etmekten imtina eden milletvekili, milletvekili olmanın getirdiği haklardan yararlanamayacak’ denmesiyle ismi yeniden gündeme gelen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a bir yazı gönderdi.

10- ‘FETÖ’den tutuklu fizik profesörü: Nobel alabilirim, tutuklu kalmam bilim için kayıp

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan fizik profesörü Uğur Camcı, “Benim Nobel fizik ödülü alma ihtimalim var. Tutuklu kalmam evrensel bilim açısından kayıp” dedi.

11- Manisa’da bir asker uyuyan erlerin üstüne ateş açıp intihar etti: Dört asker öldü

Manisa’nın Kula ilçesinde karakolda ‘cinnet getirdiği’ öne sürülen bir asker, üç askeri silahla vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

12- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Hakan Şükür hakkında yakalama kararı

Türkiye’den kaçtığı öne sürülen AKP’li eski milletvekili Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13- Ablukada mutabakat: ABD ve Katar ‘terörle mücadele’ konusunda anlaştı

‘Teröre destek verdiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar ile ABD arasında ‘terörle mücadele’ mutabakatı imzalandı.

14- ‘Komünist’ belediye Ovacık’ta 1’inci Uluslararası Sanat Günleri

‘Komünist’ başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu yönetimindeki Dersim’e bağlı Ovacık belediyesinde 1’inci Uluslararası Sanat Günleri düzenlenecek.

15- Sinema sanatçısı Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, hayatını kaybetti.