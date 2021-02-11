Akşam Postası / 11 Şubat 2021

1. ABD’den Türkiye’ye Kavala çağrısı: Derhal serbest bırakılmalı

Fotoğraf: Arşiv

ABD, hakkında mahkumiyet kararı bulunmamasına rağmen üç yıldan uzun süredir tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

2. CHP’li Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu

Fotoğraf: DHA

CHP’li Enis Berberoğlu, hakkındaki tezkerenin Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeniden milletvekili oldu.

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3. Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

4. ‘Boğaziçi soruşturması’: Beyza Buldağ’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi.

5. Üsküdar’ın 16 mahallesini kapsayan kentsel dönüşüm planını mahkeme iptal etti

İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi, Üsküdar ilçesinin 16 mahallesiyle ilgili kentsel dönüşüm planlarını iptal etti.

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6. Yüksekdağ, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılandığı davada beraat etti

Fotoğraf: DHA

HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, 26 Kasım 2015’te yaptığı konuşmadaki ifadeleri gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

7. Sağlık çalışanlarına ikinci, 70 yaş üstüne ilk doz aşı yapılmaya başladı

Fotoğraf: AA

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak’ta, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılan sağlık çalışanlarına ikinci dozların uygulanmasına başlandı. Aşı takvimine göre 70 yaş üzerine ise ilk doz için sıra geldi.

8. Boğaziçililere bir destek de senaristlerden: Ufka bakan gençlerin yanındayız

Fotoğraf: İzmir Üniversite Dayanışması (Twitter)

Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyum rektör’ atanmasına karşı yapılan protestolara bir destek de senaryo yazarlarından geldi.

9. ABD Dışişleri: S-400 konusundaki tutumumuzda değişiklik yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önümüzdeki günlerde görüşmesinin beklendiğini söyledi. Price, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin ABD’nin tutumunda ise bir değişiklik olmadığını belirtti.

10. Akbank uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

Akbank pandemi sonrası çalışma düzenindeki esnekliği kalıcı hale getirdiğini açıkladı.

11. Marketlere yeni kurallar: Sigara, elektronik, mobilya satışı yasak

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi taslağında, zincir marketlere ilişkin bir dizi yasak getirilmesi gündeme alındı.

12. Obezite tedavisinde yeni ilaç: Vücut ağırlığını yüzde 20’ye kadar azaltabiliyor

Obezite tedavisine ilişkin 16 ülkede yapılan bir araştırma, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın vücut ağırlığını yüzde 20’ye kadar azaltabildiğini gösterdi.

13. Zehirli balon balığı yiyen kaptan öldü, tayfasından dördü hastanelik oldu

Fotoğraflar: DHA

Bir yük gemisinde çalışan denizciler, zehirli balon balığını yemelerinin ardından fenalaştı. İkinci kaptan hayatını kaybetti.

14. Beşiktaş’ta otobüs durağına dalan şoföre müebbet ve 134 yıl hapis cezası

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde durağa dalarak bir kişinin ölümü, 14 kişinin yaralanmasına yol açan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 134 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15. Genom Konsorsiyumu: Britanya mutasyonu tüm dünyaya yayılacak, mücadele 10 yıl sürecek

Britanya Coronavirüs Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock virüsün ilk olarak Kent şehrinde görülen mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağını ve virüsle mücadelenin en az 10 yıl süreceğini söyledi.

16. Bitcoin’in tükettiği elektrik, Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 40’ına denk geliyor

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin madenciliği için kullanılan yıllık elektrik miktarı Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri geride bırakırken, kripto para için harcanan elektrik Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 40’ına denk geliyor.

17. Trump’ın politikalarını inceleyen kurul: ABD’deki Covid-19 ölümlerinin yüzde 40’ı önlenebilirdi

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın sağlık politikalarını değerlendirmekle görevli komisyona göre ABD’deki Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 40’ı önlenebilirdi.

18. Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

Fotoğraf: Unsplash

Domuzlara ödül yoluyla joystick kullanarak ekrandaki imleci hareket ettirme becerisi kazandırıldı.