Akşam Postası / 11 Şubat 2020

1- İddia: TSK İdlib’de ‘ani operasyon’ yapmak isterken vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı birliklerin Suriye’nin İdlib kentinde hükümete bağlı güçleri şaşırtmak için başlattığı ‘ani operasyon’ sırasında vurulduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

2- Reuters: İdlib için Ankara’ya gelen Rus heyet mutabakat sağlanamadan ayrıldı

Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişini ele almak için Türkiye’de bulunan Rus heyet, bir haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların nasıl durdurulacağı konusunda mutabakat sağlanamadan Ankara’dan ayrıldı.

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3- Erdoğan: İdlib’de atacağımız adımları yarın açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün beş Türk askerinin Suriye ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği Suriye’nin İdlib kentinde yeni adımlar atacaklarını ve bunları yarın açıklayacağını duyurdu.

4- Kılıçdaroğlu: Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Devletin kozmik odasının bir kişinin talimatıyla FETÖ’ye açıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla açıldı” diyerek, “Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir” sorusunu yöneltti.

5- ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1018’e yükseldi; Çin’de üst düzey yetkililer görevden alındı

Yeni tip corona virüsü 2019-nCoV nedeniyle ölenlerin sayısı 1018’e ulaştı. Dünya Sağlık Örtünü’nün verilerine göre vaka sayısı ise 43 bini aştı. Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından yayıldığı belirlenen virüsle mücadelede başarısız oldukları gerekçesiyle bazı üst düzey yetkililer görevden alındı.

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6- Dolar/TL jeopolitik endişelerle 6.05’e kadar yükseldi; kamunun desteği sürüyor

Dolar/TL 6.05’e kadar yükselerek gün içinde Mayıs 2019’da işlem gördüğü seviyeleri yakaladı. Suriye’deki gelişmeler sonrası jeopolitik endişelerin kuvvetlenmesi liradaki değer kaybında belirleyici oldu.

7- ‘FETÖ’ sanığı Taha Holding’in sahibinin mal varlığındaki tedbir kararı kaldırıldı

Tamamına yakını işinsanı 86 sanıklı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasının geçen hafta görülen duruşmasında mahkeme, LC Waikiki’de yüzde yedi hissesi bulunan Taha Holding’in sahibi İsmail Hakkı Kısacık’ın mal varlığındaki tedbir kararını kaldırdı.

8- Galatasaray’a kayyım atanmasıyla ilgili dava reddedildi

Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan’ın Galatasaray Spor Kulübü yönetimine hakim müdahalesiyle kayyım atanmasına ilişkin başvurusu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

9- Ayşe D. ifade değiştirdi: Sevgilim bana vurmuyordu, Kadir Şeker öyle sanmış

Sevgilisi Özgür Duran arbede sırasında Kadir Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe D. ifade değiştirdi. İlk önce Duran’ın kendisini dövdüğünü, Şeker’in de kurtarmak için müdahale ettiğini anlatan Ayşe D. bu kez Duran’la sadece tartıştıklarını, ortada dayak olayı olmadığını öne sürdü.

10- Kazada anne hayatını kaybetti, karnındaki bebek kurtarıldı

Doğum günü kutlamasından dönerken ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren sekiz aylık hamile Figen Kazancıo’nun bebeği ameliyatla alındı.

11- Termessos Antik Kenti’ne yakın maden ocağına ‘ÇED gerekli değildir’ raporu

Fotoğraf: kulturportali.gov.tr

Antalya’daki Termessos Antik Kenti’ne yaklaşık 3.5 kilometre mesafede bulunan ve faaliyet süresi dolan maden ocağına “ÇED gerekli değildir” raporu verildi, işletme süresi uzatıldı.

12- Varlık Fonu’na sınırsız borçlanma yetkisi geliyor

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) borçlanma işlemlerinde sınırlamaların kaldırılması için Bankacılık Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu.

13- Büyükada Rum Yetimhanesi çökmek üzere

Fotoğraf: DHA

1964 yılında kapısına kilit vurulan Büyükada Rum Yetimhanesi’nde özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarının da etkisiyle tahribat artıyor. Çatı kısmında çökmelerin olduğu tarihi yapı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

14- Eczacılar Birliği’nin aldığı duyum: Çok sayıda ilaç geri ödeme listesinden çıkarılacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB), çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağı ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen fark uygulamasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüleceği yönünde duyumlar aldığını açıkladı.

15- TÜİK: İnşaat maliyetleri aralıkta yıllık yüzde 10.76 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME) aralık ayında aylık bazda yüzde 1.01 arttı, böylece yıllık artış yüzde 10.76 düzeyinde kayda geçti.

16- Toprak dondu, kepçeyle mezar kazıldı

Kars’ta soğuk hava nedeniyle toprak dondu. Merkeze bağlı Boğazköy’de hayatını kaybeden dört çocuk babası Yavuz Çamak’ın (50) defin işlemi için donan toprağı kazamayan köylülere İl Özel İdaresi, iş makinesiyle yardım etti.

17- Kapıkule Gümrük Kapısı’nda rekor: 2 ton 70 kilo marihuana ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda durdurulan TIR’da 2 ton 70 kilo marihuana ele geçirildi. Bunun, Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu bildirildi.

18- Türkiye’de 10 kişiden yedisi Sevgililer Günü’nü umursamıyor

Dünya genelinde ‘Sevgililer Günü’ olarak kutlanan 14 Şubat yaklaşırken, Metropoll araştırma şirketinin anketine göre Türkiye’nin yüzde 66.4’ü Sevgililer Günü’nü kutlamıyor, yüzde 50’si ‘gerçek aşk’a inanıyor.

19- Pele’nin oğlu: Babam destek almadan yürüyemediği için sokağa çıkmaya utanıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin oğlu, kalça protezi takılan babasının destek almadan yürüyemediği, baston kullanmak zorunda kaldığı için sokağa çıkmak istemediğini, utandığını söyledi.