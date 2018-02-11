Akşam Postası / 11 Şubat 2018

1- ‘Zeytin Dalı’ bilançosu: Askerler dahil 71 kişi hayatını kaybetti

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 71 kişi hayatını kaybetti.

2- Gergin ortamda sessiz görüşme: Kalın ve McMaster ‘stratejik ortaklığı’ teyit etmiş

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster’ın İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmede iki ülkenin uzun vadeli stratejik ortaklığının teyit edildiği bildirildi.

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3- HDP kurultayı: Buldan ve Temelli yeni eş genel başkanlar, 53 yeni isim PM’ye girdi

HDP’nin eş genel başkanlarını seçeceği kurultayda Pervin Buldan ve Sezai Temelli 823 oy alarak eş genel başkan seçildi.

4- Akit TV’den Cumhuriyet’e açık ölüm tehdidi: Sizin gibileri katletmek mübah

Akit Tv’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programının sunucusu Yusuf Ozan, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını canlı yayında “Sizin gibileri katletmek mübahtır” diye ölümle tehdit etti.

5- Akşener: Erdoğan, İYİ Parti’ye kızıp Kılıçdaroğlu’na bağırıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye kızıp CHP’ye bağırdığını savunarak“Amaç bizi görmezlikten gelmekmiş ama görüyor” dedi.

6- Kılıçdaroğlu’nun bir danışmanına daha ‘FETÖ’ soruşturması: Bu üçüncü oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar’a ‘FETÖ’ soruşturması başlatıldı.

7- Kulis: Erdoğan seçimlere kadar OHAL’in devam edeceğinin sinyalini verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na OHAL’in Kasım 2018 seçimlerine kadar süreceğinin mesajını verdiği öne sürüldü.

8- Çorlu’da öğrenciler ders anlatan öğretmenle dalga geçti, soruşturma başlatıldı

Tekirdağ’da bir meslek lisesinde öğretmenle ders sırasında ‘dalga geçilmesi’yle ilgili soruşturma başlatıldı.

9- Eşi uyurken çocuğu istismar etmekten ceza alan 70 yaşındaki adama iyi hal indirimi

Konya’da ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl hapis cezası verilen 70 yaşındaki sanığa iyi hal indirimi uygulandı.

10- Ucuz et için en büyük hamle: 100 bin kasaplık sığır ithal ediliyor

Et ve Süt Kurumu, et ucuzlatma hamlesi kapsamında 100 bin baş kasaplık sığır ithal etmek için ihaleye çıktı.

11- Devletten en çok İstanbullular şikayetçi!

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) iki yılda en çok şikayet İstanbul’dan gitti.

12- Savunma bakanı: 15 Temmuz gecesi kaybolan silahlar aranıyor

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, darbe girişimi gecesi kaybolan silahların arandığını bildirdi.

13- Metin Topuz’un ifadesi etkili oldu: ABD’nin konsolosluk görevlisine ev hapsi

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk’e ev hapsi cezası verildi.

14- Bir kadının varolma mücadelesi: ‘Dul kadınsın’ diye baskı yaptılar, evde oturmadı kick boks şampiyonu oldu

İstanbul’da eşini trafik kazasında kaybeden kadın, toplum baskısına karşı mücadele etti, sonunda kick boks Türkiye şampiyonu oldu.

15- Rus uçağı Moskova yakınlarında düştü, 71 kişi hayatını kaybetti

Rus Saratov Havayolları’na ait An-148 tibi bir yolcu uçağı Moskova Domodedovo Havalimanı’ndan kalkmasından birkaç dakika sonra düştü. Uçaktakilerin tümü hayatını kaybetti.