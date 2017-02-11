Akşam Postası / 11 Şubat 2017

1- Sayı 63’e yükseldi: El Bab’da bir asker daha yaşamını yitirdi, bir de yaralı var

‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’da IŞİD’le yaşanan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı açıklandı.

2- Akşener’e ‘Hayır’ ablukası: Salonun ışıkları kapatıldı, toplantı engellenmek istendi

Anayasa referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışan eski MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener’in Çanakkale’deki programı engellenmek istendi. Akşener, ışıkları kapatılan salonda cep telefonu ışıklarıyla konuşma yaptı.

3- Çavuşoğlu’na göre Türkiye’de haber yazdığı için tutuklanan tek bir gazeteci yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de haber yazdığı için tutuklu tek bir gazeteci bulunmadığını öne sürdü.

4- Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na: ‘FETÖ’ ve PKK ile aynı dili konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin toplumu kutuplaştırmaya çalıştığını öne sürerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ,’ PKK ve HDP ile aynı dili konuştuğunu savundu.

5- Erdoğan: Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine karşı çıkanların Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyenler olduğunu öne sürdü.

6- YSK açıkladı: Referandum 16 Nisan’da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anaysa değişikliği teklifine ilişkin referandumun 16 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

7- Reina’da 39 kişiyi öldüren IŞİD’li Maşaripov tutuklandı

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov tutuklandı.

8- ‘Ankara katliamı’ davası: Firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılacak

Ankara Garı’nın önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen IŞİD saldırısıyla ilgili davada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

9- Feyzioğlu ‘endişelerini’ anlatmak istiyor: Erdoğan talimat verse koşar gelirdim

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’yla ilgili endişelerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a anlatmak için yanına gitmek istediğini söyledi.

10- Bakan Müezzinoğlu’na göre 16 Nisan’dan sonra ‘ipin ucu’ milletin elinde olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunun ardından ‘iplerin’ milletin eline geçeceğini savundu.

11- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Öğretmene ceza ‘ifade özgürlüğü’ denerek iptal edildi

Antalya’da ‘Erdoğan’a hakaret’ iddiasıyla bir öğretmene verilen kademe durdurma cezası, mahkeme tarafından ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle iptal edildi.

12- ‘Nitelikli eğitim bitti’ diyen Eğitim-Sen: Özgür düşünce polis çizmeleriyle ezildi

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, son KHK’yla görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerle öğrencilere ‘fikirlerini söylememe’ mesajı verildiğini belirtti.

13- Darbe girişimi

Aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak ziyaretinde görev alan Yarbay Bilgehan Bülbül’ün de bulunduğu üç şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

14- CHP’li Yarkadaş Silivri’deydi: Gazetecinin kalemle bağının koparılması cinayettir

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarlarını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere mektup izni verilmediğini belirterek durumu ‘cinayet’ diye niteledi.

15- DBP lideri: Yanan evi kimin yöneteceğini tartışıyoruz

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek, Kürt sorunu ve ekonomi sorununun acil olduğunu belirterek, “Ev yanıyor ve biz evi kim yönetecek onu tartışıyoruz” dedi.

16- Suriye’de bomba eğitimi alan iki IŞİD’li Avrupa’ya giderken Adana’da yakalandı

Suriye’deki çatışma bölgelerinde bomba eğitimi alan iki IŞİD militanı, Avrupa’ya giderken Adana’da yakalanarak tutuklandı.

17- Türbanlı öğrencilere ‘hacı anneler’ şeklinde seslenen öğretmene soruşturma: Psikolojim bozuldu, intiharı düşünüyorum

Bursa’da bir ortaokulda türbanlı öğrencilerine ‘hacı anneler’ diye seslenen resim öğretmeni Musa Çelik’e soruşturma açıldı.

18- Trump, ‘vize kısıtlaması’nda ısrarcı: Mahkeme kararlarına karşı ek adımlar atacağız

Yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren bir kararname yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump, mahkemelerin peş peşe gelen iptal kararlarına karşı adımlar atacağını söyledi.

19- ‘Huzur operasyonu’nun bilançosu: 676 bin kişi kontrol edildi, 2 bin 181’i yakalandı

Emniyet dün akşam yurt çapında 80 bin personelle gerçekleştirilen ‘Güven Huzur Türkiye – 3’ operasyonunda yaklaşık 676 bin kişinin kontrol edildiğini, 2 bin 181 kişinin yakalandığını bildirdi.

20- Tanzanya’da yanlış çeviri yapan rehber gözaltına alındı

Tanzanya’da bir safari parkında bir turistin Tanzanyalıları öven sözlerini tamamen çarpıtan rehber gözaltına alındı.

21- Posterinde vardı: Özbekistan’da Freeman’ın oynamadığı film yasaklandı

Özbekistan’da posterinde ünlü oyuncu Morgan Freeman’ın yer aldığı film, Freeman’ın filmde yer almaması sebebiyle yasaklandı.