Akşam Postası / 11 Ocak 2021

1. Adnan Oktar’a 1075 yıl üç ay hapis cezası

Oktar. (Fotoğraf: DHA)

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Oktar’a 24 ayrı suçtan 1075 yıl üç ay hapis cezası verildi.

2. WhatsApp’ın veri paylaşma zorunluluğu hakkında soruşturma başlatıldı

Fotoğraf: AA

Rekabet Kurulu, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında resen soruşturma başlattı.

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3. Erdoğan’dan, ‘Sözde cumhurbaşkanı’ diyen CHP liderine 1 milyon TL’lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

4. HDP: Bahçeli yargı üzerinde baskı kurarak anayasal suç işliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “HDP’nin kapatılması için dava açılmazsa, MHP başvuruda bulunacak” açıklaması üzerine, HDP’nin resmi internet sitesinden, ‘Bahçeli yargı üzerinde baskı kurarak anayasal suç işliyor’ başlıklı bir açıklama yayımlandı.

5. Endonezya, Çin’in aşısına acil kullanım onayı verdi: Etkinlik oranı yüzde 65

Fotoğraf: Reuters

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Türkiye’nin de satın aldığı Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.

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6. Dink davası sanığı polis: Erhan Tuncel’in muhbir yapılması suç değil başarıdır

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlerinin yargılandığı davada mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalara devam edildi.

7. Erciyes Üniversitesi Rektörü: Yerli aşının faz-2 çalışmaları en geç ay sonunda başlar

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli Covid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanmasının planlandığını söyledi.

8. TÜİK verileri: İşsiz sayısı 391 bin, istihdam 896 bin kişi azaldı; işsizlik düştü

İşsizlik oranı eylül-ekim-kasım döneminde bir önceki döneme göre değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0.7 puan azalarak yüzde 12.7’ye geriledi.

9. İstanbul Barometresi: Yarıdan fazlası aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadı

‘İstanbul Barometresi‘ araştırmasına katılanların yüzde 56.5’i aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını belirtiyor. Yüzde 71’i 1000 lira tutarında acil bir harcamayı kendi imkanları ile karşılayamayacak durumda.

10. Güleda’nın katilinin cezasına itiraza ‘jet ret’: Ölüm tehdidi yine tasarlama sayılmadı

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Zafer Pehlivan’ın cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi istemiyle yapılan istinaf başvurusu reddedildi.

11. Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı 4-11 Ocak’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 35 bin 544 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

12. ‘Saldırı kurbanı kadınların suçlu olduğu’ mesajını veren makyaj temizleme mendili reklamı yayından kaldırıldı

Çin’de bir makyaj temizleme mendili reklamı, saldırı kurbanı kadınları suçlu gösterdiği gerekçesiyle tepkilere neden olmasının ardından kaldırıldı.