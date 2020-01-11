Akşam Postası / 11 Ocak 2020

1- İstanbul’da AFAD’a göre 4.7, Kandilli’ye göre 4.8’lik deprem: Merkez üssü Silivri

İstanbul’da deprem meydana geldi. AFAD, saat 16:37’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Silivri olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde ise depremin derinliği 16.2 kilometre, büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

2- İran, Ukrayna uçağını ‘yanlışlıkla’ düşürdüğünü itiraf etti

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait uçağın ‘yanlışlıkla’ füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, uçağın düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

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3- İyon Denizi’nde sığınmacıları taşıyan tekne battı: 12 ölü

Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi’nde bulunan Paksu Adası açıklarında tahminlere göre 50 sığınmacının bulunduğu teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

4- Endoskopi sırasında hasta ölen hastanede kolonoskopi sonrası yoğun bakıma alınan Uğur Kucur: Yanlış ilaç kullanıldığı söylendi

Endoskopi çekilirken fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök’ün (54) gittiği Isparta Şehir Hastanesi’nde, aynı gün kolonoskopi çektirdikten sonra yoğun bakıma alınan Uğur Kucur (43), “Bana, yanlış bir ilaç kullanımı nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı” dedi.

5- İTÜ Vakfı’na devredilen Doğa Koleji velilerinden eylem: Öğretmenler ve diğer personel hala maaş almıyor

Geçen ayın sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı’na devredilen Doğa Koleji’nin Ataşehir’deki genel müdürlük binasının önünde toplanan bir grup veli, öğretmenler ve diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürerek basın açıklaması yaptı.

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6- Doğruluk Payı: Erdoğan’ın evlilik yaşının 30’u aştığına dair iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veya çoğu evde kalıyor” iddasını araştıran Doğruluk Payı ekibi, bunun kısmen doğru olduğunu kaydetti.

7- Kilyos’daki tanker kazasında kaybolan üç kişiden birinin cesedi çıkarıldı

Karadeniz’de Kilyos açıklarında dün tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan üç kişiden birinin cesedi çıkarıldı.

8- Eczacılar birliği: 120’ye yakın ilaç piyasada bulunmuyor, sıkıntı şubatta artacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 120’ye yakın ilacın piyasada bulunmadığını söyledi.

9- AKP’li Kurtulmuş: Libya Suriye’ye benzer bir noktaya gelebilir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Libya’da Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya’nın Suriye’ye benzer bir noktaya gelebileceğini savundu.

10- Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücudunda yanık oluştu

Afyonkarahisar’da bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynayan dokuz öğrencinin, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Tenlerinde siyah yanıklar oluşan öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.

11- Gelişen ülke paralarının dolar karşısında değer kaybetmesi bekleniyor

Reuters’ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik düzenlediği ankette bu ülkelerin para birimlerinin 2020’de dolara karşı değer kaybedeceği ve 2019 sonunda yaşanan kısa süreli yükselişin sona ereceği öngörülüyor.

12- Antalya’da tarım arazileri ‘çim saha’ oldu

Antalyalı çiftçi, girdi maliyetleri ve kolay yoldan para kazanmak için tarım alanlarını, futbol sahası ve tenis kortu yapılması amacıyla otellere ve özel işletmelere kiraya veriyor.

13- Boeing’e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar (31.75 milyon lira) ceza öngördü.

14- Camiden ‘koklayarak’ ayakkabı çaldı; sahibi ‘ihtiyacı var ki çalmış’ diyerek şikayetçi olmadı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, bir kişi, Dervişpaşa Camisi’ndeki ayakkabılıktan koklayarak seçtiği bir çift ayakkabıyı alıp kaçtı.