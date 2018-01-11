Akşam Postası / 11 Ocak 2018

1- AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliyesini istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyeye hükmetti.

2- HDP’li Zeydan’a ikinci yargılamada da sekiz yıl hapis çıktı

HDP Hakkari Milletvekili Abdulalh Zeydan, bozulan davada yeniden sekiz yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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3- Cezaevlerinde altı yaşından küçük 624 çocuk var!

Adalet Bakanlığı, hapishanelerde annesiyle kalan altı yaşından küçük 624 çocuk bulunduğunu açıkladı. Hapishanelerde bir yaşından küçük 111, bir ila ik yaş arasında 157 çocuk var.

4- Beşiktaş belediyesinin yeni başkanı CHP’li aday oldu

Beşiktaş belediye başkanlığına CHP’nin adayı Tahir Doğaç seçildi.

5- Reuters’in haberi: Türkiye’den çıkan patlayıcı yüklü gemi Akdeniz’de durduruldu

Yunanistan sahil güvenlik botları, Mersin ve İskenderun limanlarından yükleme yapan bir geminin kargosunda yüksek miktarda patlayıcı buldu.

6- ‘Ahmet abi’ formülü sağlık engeline takıldı: Genç arkadaşlar yapmalı

HDP’de Selahattin Demirtaş’ın çekilmesiyle boşalan eş genel başkanlık koltuğu için adı geçen Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle bu görevi üstlenmeyeceğini söyledi.

7- Gül’e AKP’den çağrı: Partimizin neferi olarak bulunması gerekli

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, gündemin odağındaki 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili “Gül’ün bir AK Parti’li nefer olarak bulunması gerektiğinin altını çizdik” dedi.

8- MİT’e mektubun ardından Rusya’dan ikinci açık mesaj: İdlib’de yapıcı olun

Moskova, iki günde ikinci kez Ankara’ya Rus basını üzerinden mesaj göndererek Suriye’nin İdlib kentindeki gerginlikte ‘yapıcı’ olunmasını istedi.

9- Cağaloğlu Anadolu öğrencilerinden müdüre suç duyurusu: Hakaretlerle tehdit edildik

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okulda düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundu.

10- Çevreci çiftin katilinin eşine müebbet istemi: Şüpheli ‘intihar’ incelenmeyecek

Antalya’nın Finike ilçesinde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun katili Ali Yamuç’un eşinin yargılandığı davada, Yamuç’un cezaevinde ölü bulunmasının dosya kapsamında alınma talebi reddedildi.

11- Kural’ın ‘bilirkişiliği’ üzerine Bartınlılar: Kararlar iptal edilmeli, ilişkileri incelenmeli

Prof. Dr. Orhan Kural’ın Hattat Holding’le kurduğu ilişkilere rağmen yaptığı bilirkişilik görevi üzerine basın açıklaması yapan Bartın Platformu, Kural da dahil tüm bilirkişilerin şirketle olan ilişkilerinin yargı tarafından incelenmesini istedi.

12- Darbe girişimi | Kocaeli’de bir yarbay ve iki astsubay ‘FETÖ’ bağlantısıyla itirafçı oldu

* Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Donanma Komutanlığı’nda görevli yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E. ‘FETÖ/PDY’bağlantılarının olduğunu söyleyip itirafçı oldu.

13- CHP’li Özel’e ceza verilen ‘Arka Oda’ya Meclis’ten savunma: Yapılanın neresi lüks?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e uyarı cezası verilmesine neden olan Meclis’teki ‘Arka Oda’ basın mensuplarına açıldı.

14- Silopi’de tek Süryani kalmıştı, o da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklandı

Silopi’nin Görümlü (Herbole) beldesinde yaşayan tek Süryani Petros Karatay ‘örgüt üyesi olduğu’ suçlamasıyla tutuklandı.

15- AKP ‘milli mutabakat’ı açtı: Üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulacak

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MHP’yle ittifak durumunu ‘milli mutabakat’ olarak nitelendirdi ve ekledi: “Üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulacak.”

16- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tutuklu yazar Ahmet Altan’a 7 bin lira para cezası

Tutuklu yazar Ahmet Altan’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada, 7 bin lira para cezası verildi.

17- Hakkari’de okulda yemek yiyen 176 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari’de aynı okuldan 176 öğrenci yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.