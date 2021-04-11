Akşam Postası / 11 Nisan 2021

1. Çinli yetkiliden itiraf
Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) müdürü, ülkesinde geliştirilen Covid-19 aşılarının koruyuculuğunun yüksek olmadığını itiraf etti.
2. Sırbistan’da aşı olmak isteyenlere kötü haber
Türkiye’nin Belgrad büyükelçisi, Türk vatandaşlarının Sırbistan’da ‘corona’ aşısı yaptırabileceğine ilişkin reklamların yanıltıcı olduğunu, oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.
3. Kılıçdaroğlu’ndan bilim kuruluna: Korkmayın, konuşun
CHP lideri “Durumun ne kadar vahim olduğunu, bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini biliyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine seslendi.
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5. Fransa’ya göre AB Ankara’da tuzağa düşürüldü
Fransa, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının Ankara ziyaretinde ‘tuzağa’ düşürüldüğünü öne sürdü.
6. Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Malatya’da AKP’li Yeşilyurt belediyesinin CHP’li meclis grup başkan vekili Günnur Tabel, belediyece çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğini söyledi.
7. Kopan parmağını Malta’dan çantada getirip diktirdi
Makine mühendisi Berk Altınelli’nin, açık denizde görevdeyken, kaza sonucu sağ el işaret parmağı orta ekleminden koptu. Malta’da bir hastaneye götürüldü ancak doktorlar parmağının dikilmeyeceğini, çöpe atmasını söyledi. Altınelli, parmağını sırt çantasında Türkiye’ye getirdi ve 19 saatten fazla bir zaman sonra başarılı bir operasyon geçirdi.
8. Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kadın astronotunu tanıttı
Nur el Matruşi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk kadın astronotu olarak tarihe geçti.
9. Buket Aydın, Ahmet Hakan’ı düzeltti
Bugünkü köşe yazısında meşhur kahkaha vakasıyla ilgili yanlış bilgiler üzerinden hem sunucu Buket Aydın’a hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan cevabını almakta gecikmedi.