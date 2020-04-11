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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Nisan 2020

1- Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1101’e yükseldi; 5 bin 138 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 1101’e yükseldi. Kaydedilen yeni 5 bin 138 vakayla toplam vaka sayısı 52 bin 167 oldu.

Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu

2- ‘Corona’ önlemleri | 13 bin 968 kişi yurtlarda karantinada

İstanbul’da 13 Nisan Pazartesi’den itibaren toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolculara maske takma zorunluluğu getirildi. Yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada bulunduğu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığı açıklandı… Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, Samsun’un Vezirköprü ilçesi 14 gün karantinaya alındı… Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

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3- Soylu: Erken saatte yasağı açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olurdu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki günlük sokağa çıkma yasağı daha erken saatte duyurulsa marketlerde yoğunluğa neden olacağını savundu.

4- Yasağa rağmen parkta oturup ‘Eve dönün’ diyen polise saldırdılar: Altı gözaltı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yasağa rağmen parkta oturan grup uyarıda bulunan polislere saldırdı. Altı kişi gözaltına alındı.

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5- İmamoğlu yasak önlemlerini açıkladı, ‘Hamidiye ve Halk Ekmek hazır’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince kentte alınan önlemleri açıkladı.

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6- HDP: İktidar krizi fırsata çevirmeye çalışıyor; önlemler çok geç alındı

İktidarın yeni tip corona virüsü krizini ‘siyasi fırsatçılığa çevirmeye çalıştığını’ savunan HDP, iki günlük sokağa çıkma yasağının aniden ilan edilmesinin halkta paniğe yol açtığını vurguladı.

7- ‘Corona’ testi sonucu beklenen hastanın ‘maske takmama’ inadı

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi’nde, corona virüsü testinin sonuçlarını beklerken, doktorların tüm çabasına rağmen maske takmayan hasta cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

8- Enfeksiyon hastalıkları profesörü uyardı: Takviye vitamin bu hastalıkta ölüme sebep olabiliyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Mehmet Ceyhan ‘corona’ya karşı takviye vitamin alınmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

9- Bor katkılı dezenfektan BOREL, satışa çıkarılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı dezenfektan BOREL’in haftaya satışa sunulacağını açıkladı.

10- Kaşıkçı cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi; tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2018’de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katlettikleri iddiasıyla 20 Suudi sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

11- ‘Corona’ günlüğü

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 105 bin 722’e ulaştı. Son 24 saatte Britanya’da 917, İran’da 125, İspanya’da 510, ABD’de ise 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kentteki tüm okullarının öğretim yılı sonuna kadar kapalı kalacağını duyurdu.

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Bakanlıktan ekmek dağıtımı için valiliklere talimat

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentte ekmek dağıtımının, başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

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