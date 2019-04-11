Akşam Postası / 11 Nisan 2019

1. YSK, AKP’nin Büyükçekmece başvurusunu daha sonra görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde AKP’nin seçimin yenilenmesi talebini görüşmeyi erteledi.



2. HDP, KHK’lı adayların olduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuracak

HDP, Yüksek Seçim Kurumu’nun (YSK) kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmiş adaylara mazbata vermeyeceğini duyurduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuracağını açıkladı.



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3. Geçiş sayıları tutmamıştı: Mega projelere 3.7 milyar lira ödeyeceğiz!

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarında 2018 yılı için verilen geçiş garantileri karşılığı işletmeci firmalara gelecek hafta 3 milyar 650 milyon lira ödeme yapılacak.

4. Assange’a hapis istemi

Fotoğraf: Reuters

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, Londra’da çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kefalet koşullarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suçlu bulundu.



5. Sudan’da ordu yönetime el koydu: El Beşir tutuklandı

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’e karşı düzenlenen gösterilerde kan akmasının ardından ordu yönetime el koydu. 30 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten El Beşir tutuklandı.



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6. Ankara’daki köpek katliamında üç kişi serbest bırakıldı

Ankara’da 16 sokak köpeğini zehirleyerek katlettiği öne sürülen üç şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



7. Erbakan’ın oğlu Erbakan’ın partisini genel merkezden çıkarttı: Kira ödememişler

Fotoğraf: DHA

Eski başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın başvurusuyla alınan mahkeme kararı uyarınca Saadet Partisi’nin (SP) genel merkezinde tahliye işlemi başlatıldı.

8. İtalya parlamentosu ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdı

İtalya parlamentosu ‘Ermeni soykırımı’nın resmen tanınması ve uluslararası alanda savunulması istenen önergeyi kabul etti.



9. Mazbata verilmeyen Diyarbakır ve Mardin’de üst düzey atama ve varlık devri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP adaylarının farkla kazanmasına rağmen halen mazbata alamadığı Mardin ve Diyarbakır belediyelerinde, seçimden hemen sonra bazı üst düzey atama ve varlık devirleri yapıldığı ortaya çıktı.



10. Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 13 bin 996 oy önde

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 13 bin 996.

11. Türkiye 2017’de de yeryüzünü ‘kirletme’yi sürdürdü

Türkiye’nin sera gazı emisyonu 19 yılda yüzde 140 arttı.

