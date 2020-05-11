Akşam Postası / 11 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 55 can daha aldı: 1114 yeni vaka var, 3 bin 89 kişi iyileşti
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 3 bin 841’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1114 yeni vakayla 139 bin 771’e çıktı.
2- ‘Corona’ önlemleri | SGK, Covid-19 vakalarını ‘iş kazası’ saymayacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelge yayınlayarak Covid-19’u, iş kazası statüsünden çıkardı. SGK Başkanlığı’nın genelgesinde, “Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” dendi.
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3- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 32 bini aştı
Can kaybı 210 artışla 32 bin 65’e yükseldi. Vaka sayısı ise 223 bin 60’a çıktı.
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4- Akşener’den erken seçim yorumu: Erdoğan milletle yüzleşmeye hazır hissediyor mu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde siyaset kulislerinde sıkça dillendirilen erken seçim ihtimalini AKP ve ittifak ortağı MHP’nin farklı gerekçelerle tercih etmeyeceğini öne sürdü.
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5- TÜİK: İşsizlik oranı şubat döneminde önceki yıla göre yüzde 1.1 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik oranının şubat döneminde bir önceki yıla göre 1.1 puan azalışla yüzde 13.6 olduğunu açıkladı. Ocak döneminde işsizlik oranı yüzde 13.8’di.
Reuters: BDDK üç yabancı bankaya getirdiği işlem yasağını kaldırdı
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6- Baro başkanı: Seçim sisteminin değişmesi avukatlığın sonunu getirir
Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, baroların seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik çalışmaların ‘avukatlığın sonunu getireceğini’ söyledi.