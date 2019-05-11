Akşam Postası / 11 Mayıs 2019

1. Reuters: Türk kamu bankaları bir haftada 4.5 milyar dolar satmış

Reuters’a konuşan iki kaynak, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası Türk kamu bankalarının TL’deki değer kaybını engellemek amacıyla bir haftada yaklaşık 4.5 milyar dolar sattığını söyledi.

2. Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ evinin önünde sopalı saldırıya uğradı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demirağ’ı ziyaret etti. (Fotoğraf: Twitter)

Üç gazetecinin gözaltına alındığı dün gece, Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı ve Türkiyem TV program yapımcısı Yavuz Selim Demirağ evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından sopalı saldırıya uğradı. Travma şüphesiyle Gata Hastanesi’ne kaldırılan Demirağ’ın durumu iyi olduğu belirtildi.

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3. Seçim takvimi belli oldu: Kurul listeleri 21 Mayıs’ta partilerle paylaşılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için takvimi belirledi. 21 Mayıs’ta kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesi, talep etmeleri durumunda seçime katılacak siyasi partilere verilecek.

4. Nazım Hikmet’in eserini oynayan tiyatro grubuna yasak

Amasya’nın MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nazım Hikmet’in ‘Taranta Babu’ şiirinden tiyatroya uyarlanan aynı adlı oyuna, ‘politik’ olduğu gerekçesiyle izin vermeyip salon tahsis etmedi ve seyirciyle buluşmasını engelledi.

5. Dün gözaltına alınan üç gazeteciden biri bugün serbest bırakıldı

Fotoğraf: Twitter

Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun dün akşam gözaltına alındı. Bir haberi nedeniyle verilen tazminat cezasına ilişkin tebligatın ulaşmaması nedeniyle geceyi karakolda geçiren Coşkun, bu sabah hakim karşısına çıktı ve para cezasının ödenmesiyle serbest bırakıldı.

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6. MHP lideri: O sloganı FETÖ’cüler de; PKK’lılar da kullanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla ilgili bir soruyu, “Geçmişte Emre Uslu denen bir kişinin sloganıydı. Şimdi herkes kullanıyor. Kullananlar arasında eski cumhurbaşkanı var. FETÖ’cüler, PKK’cılar var” yanıtını verdi.

7. Üniversite öğrencisi iki aydır kayıptı: Fuhuş yaptırılan evde zorla alıkonulmuş

İki aydır kayıp olan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Ç.G., Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polisin baskın düzenlediği bir evde bulundu. Ç.G. ile evde bulunan bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen G.Ç. tutuklandı.

8. Tivnikli ailesi: Kılıçdaroğlu-Gül görüşme iddiası doğru değil

Ebubekir Tivnikli

Sabah yazarı Mahmut Övür’ün ‘CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Tivnikli ailesine ait yatta görüştükleri’ iddiasına, yatın sahibi Tivnikli ailesinden yanıt geldi: İddialar doğru değil.

9. Barış Akademisyeni Altınel’e tutuklama

Altınel

‘Barış İçin Akademisyenler’ girişiminin ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza attığı için hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan matematik doçenti Tuna Altınel, tutuklandı.



