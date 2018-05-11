Akşam Postası / 11 Mayıs 2018

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1- Demirtaş’ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

2- ‘T A M A M’ üzerine ‘S I K I L D I K’: Erdoğan’ın sözünden yeni kampanya çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisine mensup gençlere hitaben kullandığı “Biliyorum sıkıldınız” cümlesi sosyal medyada yeni bir popüler karşı kampanya dalgasına dönüştü.

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3- İnce, Erdoğan’ın sözünü hatırlattı: Ben de sıkıldım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize’de miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biliyorum sıkıldınız” cümlesini hatırlatan İnce, “Ben de sıkıldım” dedi.

4- Konsensus anketi: Erdoğan’a karşı ikinci turda Akşener yüzde 48, İnce yüzde 45

Konsensus Araştırma Şirketi, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre hiçbir aday birinci turda cumhurbaşkanı seçilemiyor.

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5- Soylu ‘uyardı’: Seçim sürecinde sosyal medya provokasyonları takip edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘seçim sürecinde sosyal medya provokasyonlarının takip edileceğini’ söyledi.

6- Rüya gibi: Erdoğan, ‘Demokrasi ve özgürlüklerle Türkiye’ye sınıf atlattık’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye demokrasi, hak ve özgürlükler de sınıf atlattıklarını belirterek “Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hak ve özgürlükler bizle geldi” dedi.

7- ‘Tarafsız yargı düzeni kurarım’ diyen İnce: Erdoğan’ı yargılamak yargının görevi

Cumhurbaşkanı olduğunda kendisi için ayağa kalkmayan yargıçlar istediğini belirten CHP’nin adayı Muharrem İnce, “Erdoğan’ı yargılamak yargının görevi; ben tarafsız, adil bir yargı düzeni kurarım” dedi.

8- Ekonomi bakanı: Kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ekonominin iyi yolda olduğunu belirtirken “Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum” dedi.

9- Diyanet’ten ‘e-oruç tutun’ önerisi: Layklamayın, ‘cool’ olmak yerine ‘kul’ olun

Diyanet dergisinin mayıs ayı sayısında, Müslümanların ramazan ayında aynı zamanda ‘e-oruç’ tutarak, oyun sitelerinde ya da sosyal medyada zaman öldürmek yerine aile ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi önerisinde bulunuldu.

10- Esad yineledi: Erdoğan teröristleri destekliyor, İslamcılara sempati besliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı radikal İslamcılara sempati beslemekle suçlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Erdoğan teröristleri destekliyor, Müslüman Kardeşler’in yanında yer alıyor” dedi.

11- CHP teklif etti, AKP ve MHP reddetti: Emekliye üç asgari ücret ikramiye verelim

AKP’nin emeklilere her dini bayramda bin lira ikramiye verilmesini doğru ama eksik bir adım olarak niteleyen CHP, emeklilere yılda üç kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini teklif etti. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen teklif AKP ve MHP’li vekillerce reddedildi.

12- Pendik’te Helin Palandöken’i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul’da kendisini reddettiği bahanesiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.