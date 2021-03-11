Akşam Postası / 11 Mart 2021

1. 8 Mart Gece Yürüyüşü’ne katılan kadınlara ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltı

19’uncu 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan bazı kadınlar ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gözaltına alınanlara ‘cumhurbaşkanına hakaret suçlaması’ yöneltildiğini aktardı.

2. ‘Müjde’ verilmişti: Yerli aşı geliştiren firma insan deneyi için hala onay bekliyormuş

İki farklı yerli Covid-19 aşısı projesi için çalışan Koçak Farma şirketinin CEO’su Dr. Hakan Koçak, insan deneylerinin henüz başlamadığını, devletten onay beklendiğini söyledi.

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3. Bilim Kurulu üyesi: Varyantların da katkısıyla üçüncü piki yaşamak üzereyiz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Varyantların da katkısıyla üçüncü piki yaşamak üzereyiz” diyerek uyardı.

4. AKP yöneticisi ‘seçim taslağı’nı anlattı: Baraj HDP’yi gereksiz büyüttü; yüzde 7 olmalı

AKP’li üst düzey bir yönetici, partisinin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçimde barajın düşürülmesini öngören, siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağı HDP örneğiyle anlattı: “Baraj HDP’yi gereksiz büyüttü. Baraj yüzde 7 olduğunda, emanet oylar da esas partisine dönecektir.”

5. BM: Salgında 1.4 milyon planlanmamış gebelik yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM) araştırmasına göre, salgın süresince yaklaşık 12 milyon kadının doğum kontrol yöntemlerine erişememesi, dünya çapında 1.4 milyon planlanmamış gebeliğe yol açtı.

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6. ‘Süper antikor’lu adam: Covid-19 ona zarar veremiyor

Covid-19’u farkında bile olmadan atlattı. Daha sonra ‘süper antikorlar‘a sahip nadir insanlardan biri olduğu fark edildi. Antikorları virüsü öldürmede o kadar iyi ki Covid-19 karşısında neredeyse ‘yenilmez‘.

7. Danimarka, ‘kanda pıhtılaşma’ya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımına ara verdi

Danimarka’da Covid-19’a karşı kullanılan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi tarafından ortak geliştirilen aşının kullanımına ara verildiği bildirildi.

8. TKP’li belediyede ‘ihale yasağı’

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kentte iki yıldır tüm hizmetleri ihaleye çıkmak yerine belediye bütçesinden karşılayarak yapıyor.