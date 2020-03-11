Akşam Postası / 11 Mart 2020

1. Ticaret bakanı: Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili bilgi paylaşımının tereddütsüz süreceğini söyledi.
Halk sağlığı uzmanı: ‘Corona’ sigara içenleri daha çok etkiliyor
İlk ‘corona’ vakasından sonra sağlık, gıda ve perakende hisseleri uçtu
Tek bir corona vakası görülen Ukrayna’da başkent Kiev’de okullar mart sonuna kadar kapatıldı
Ankara’da kolonya dükkanlarında ‘corona’ yoğunluğu
Tamamen karantinaya alınan İtalya’daki turistik kentler bomboş kaldı
Corona’ günlerinde aşk: Arkadaşlık uygulamalarına ayar geldi
Son rakam: ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 4 bin 300’ü buldu
Turizmciler hükümetten ‘corona desteği’ istedi
2. Babacan: İktidar tek elde toplandı; parlamenter sisteme geçmeliyiz
Eski başbakan yardımcısı ve AKP’nin kurucularından Ali Babacan, genel başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) tanıtıldığı basın toplantısında, son yapılan anayasa değişikliğiyle Meclis’in işlevini yitirdiğini savundu.
3. Erdoğan’a termal kameralı ‘corona’ önlemi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için TBMM’deki grup toplantısına giriş ve çıkışında corona virüsü riskine karşı termal kamerayla önlem alındı.
4. ‘Endişeye düşüren corona paylaşımı’ yapan 29 kişiye işlem
Anadolu Ajansı, corona virüsü nedeniyle ‘kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan’ 29 kullanıcının gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildiğini duyurdu.
5. Sakarya’da umreden dönen kişiye ‘corona’ gözetimi
Sakarya’da umreden dönen bir kadın corona virüsü şüphesiyle gözetim altına alındı.
6. Cari dengede 44 milyar dolarlık revizyon; ocakta açık beklentilerin altında
Merkez Bankası (MB) cari dengede 2013-2019 yılları için toplam 44 milyar dolarlık revizyon yaparken ocak ayı için cari açık da 1.8 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.
7. Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı‘ görüldü.
8. Hukukçu Altıparmak: Bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 100 bin kişi soruşturuldu; madde kaldırılmalı
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak, son bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 30 binin üzerinde dava açıldığını, 100 binin üzerinde kişinin ise soruşturmaya tabi tutulduğunu söyledi.
9. Berkin’in ölümünün altıncı yılında Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor
Gezi eylemlerinde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kalan Berkin Elvan’ın ölümünün altıncı yıldönümü. Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor.
10. Britanya’da sağlık bakanı yardımcısı ‘corona’ya yakalandı
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries’in, yapılan testler sonucunda yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalandığı bildirildi.