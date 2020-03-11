Akşam Postası / 11 Mart 2020

1. Ticaret bakanı: Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili bilgi paylaşımının tereddütsüz süreceğini söyledi.

2. Babacan: İktidar tek elde toplandı; parlamenter sisteme geçmeliyiz

Eski başbakan yardımcısı ve AKP’nin kurucularından Ali Babacan, genel başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) tanıtıldığı basın toplantısında, son yapılan anayasa değişikliğiyle Meclis’in işlevini yitirdiğini savundu.

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3. Erdoğan’a termal kameralı ‘corona’ önlemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için TBMM’deki grup toplantısına giriş ve çıkışında corona virüsü riskine karşı termal kamerayla önlem alındı.

4. ‘Endişeye düşüren corona paylaşımı’ yapan 29 kişiye işlem

Anadolu Ajansı, corona virüsü nedeniyle ‘kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan’ 29 kullanıcının gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildiğini duyurdu.

5. Sakarya’da umreden dönen kişiye ‘corona’ gözetimi

Sakarya’da umreden dönen bir kadın corona virüsü şüphesiyle gözetim altına alındı.

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6. Cari dengede 44 milyar dolarlık revizyon; ocakta açık beklentilerin altında

Merkez Bankası (MB) cari dengede 2013-2019 yılları için toplam 44 milyar dolarlık revizyon yaparken ocak ayı için cari açık da 1.8 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

7. Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı‘ görüldü.

8. Hukukçu Altıparmak: Bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 100 bin kişi soruşturuldu; madde kaldırılmalı

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak, son bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 30 binin üzerinde dava açıldığını, 100 binin üzerinde kişinin ise soruşturmaya tabi tutulduğunu söyledi.

9. Berkin’in ölümünün altıncı yılında Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor

Gezi eylemlerinde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kalan Berkin Elvan’ın ölümünün altıncı yıldönümü. Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor.

10. Britanya’da sağlık bakanı yardımcısı ‘corona’ya yakalandı

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries’in, yapılan testler sonucunda yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalandığı bildirildi.