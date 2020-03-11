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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Mart 2020

1. Ticaret bakanı: Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili bilgi paylaşımının tereddütsüz süreceğini söyledi.

Halk sağlığı uzmanı: ‘Corona’ sigara içenleri daha çok etkiliyor

İlk ‘corona’ vakasından sonra sağlık, gıda ve perakende hisseleri uçtu

Tek bir corona vakası görülen Ukrayna’da başkent Kiev’de okullar mart sonuna kadar kapatıldı

Ankara’da kolonya dükkanlarında ‘corona’ yoğunluğu

Tamamen karantinaya alınan İtalya’daki turistik kentler bomboş kaldı

Corona’ günlerinde aşk: Arkadaşlık uygulamalarına ayar geldi

Son rakam: ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 4 bin 300’ü buldu

Turizmciler hükümetten ‘corona desteği’ istedi

2. Babacan: İktidar tek elde toplandı; parlamenter sisteme geçmeliyiz

Eski başbakan yardımcısı ve AKP’nin kurucularından Ali Babacan, genel başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) tanıtıldığı basın toplantısında, son yapılan anayasa değişikliğiyle Meclis’in işlevini yitirdiğini savundu.

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3. Erdoğan’a termal kameralı ‘corona’ önlemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için TBMM’deki grup toplantısına giriş ve çıkışında corona virüsü riskine karşı termal kamerayla önlem alındı.

4. ‘Endişeye düşüren corona paylaşımı’ yapan 29 kişiye işlem

Anadolu Ajansı, corona virüsü nedeniyle ‘kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan’ 29 kullanıcının gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildiğini duyurdu.

5. Sakarya’da umreden dönen kişiye ‘corona’ gözetimi

Sakarya’da umreden dönen bir kadın corona virüsü şüphesiyle gözetim altına alındı.

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6. Cari dengede 44 milyar dolarlık revizyon; ocakta açık beklentilerin altında

Merkez Bankası (MB) cari dengede 2013-2019 yılları için toplam 44 milyar dolarlık revizyon yaparken ocak ayı için cari açık da 1.8 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

7. Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığıgörüldü.

8. Hukukçu Altıparmak: Bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 100 bin kişi soruşturuldu; madde kaldırılmalı

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak, son bir yılda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 30 binin üzerinde dava açıldığını, 100 binin üzerinde kişinin ise soruşturmaya tabi tutulduğunu söyledi.

9. Berkin’in ölümünün altıncı yılında Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor

Gezi eylemlerinde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kalan Berkin Elvan’ın ölümünün altıncı yıldönümü. Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor.

10. Britanya’da sağlık bakanı yardımcısı ‘corona’ya yakalandı

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries’in, yapılan testler sonucunda yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalandığı bildirildi.

SON HABERLER

Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı’ görüldü.

MİT mensubunun cenazesi haberinden tutuklanan gazeteciler: Mesele o değil

CHP’li Utku Çakırözer, MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haberler gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ile Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

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